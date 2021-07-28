Deseos para MT5 - página 117

Hay propuestas para añadir una API para trabajar con el color de las pestañas, de modo que se pueda controlar en los EAs e indicadores, aumentando así la visibilidad. También hay una sugerencia de añadir una colocación vertical de estas pestañas, para que se puedan abrir más pestañas y se pueda cambiar cómodamente entre ellas, incluso en pantallas pequeñas.

 

https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate

¿Por qué no funciona en el probador de estrategias?

¿Hay planes para hacer que esta función funcione en el probador de estrategias?

