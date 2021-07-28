Deseos para MT5 - página 57
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Aquí no hay complicaciones - esta ventana muestra, por ejemplo, los valores de OHLC, así como los valores de los indicadores - corresponden a un determinado número de barra donde se encuentra el cursor. Este número de barra debería aparecer. Esto se debe a que tenemos que contarlos manualmente en la pantalla. O bien, se debería adjuntar un indicador simple a cada gráfico.
No es lógico que salga un valor en el eje Y, pero que no salga para qué valor en el eje X.
Está la fecha y la hora de la barra, está el OHLC, ciertas indicaciones del indicador (por ejemplo), pero no están vinculadas al número de la barra.
Si vamos a vincularlo a un número de barra, debemos considerar como "estándar" el dato donde se encuentra la barra 0.
Sería más conveniente para ti que la barra 0 fuera la más antigua, mientras que para mí sería la actual (como en MT4). ¿Cómo debo hacerlo?
PS
No estoy a favor de la "numeración de barras", ni en contra. Estoy a favor de que la propuesta esté más claramente redactada y satisfaga a todos (no a la mayoría, pero sí a todos).
Todo es lógico, al menos para mí. Está el día y la hora de la barra, está el OHLC, hay ciertas indicaciones del indicador (por ejemplo), pero no hay ninguna referencia al número de barra.
Si vamos a hacer la vinculación a un número de compás, debemos considerar como "estándar" el dato donde se ubicará el compás 0.
Sería más conveniente para ti que la barra 0 fuera la más antigua, mientras que para mí sería la actual (como en MT4). ¿Cómo debo hacerlo?
PS
No estoy a favor de la "numeración de los bares", ni en contra. Estoy a favor de que la propuesta se formule con más claridad y de que guste a todos (no a la mayoría, sino a todos).
No se trata de eso, sino de que no lo tienes :) No escribí sobre la numeración de las barras en absoluto - depende de los desarrolladores cómo :)
Cita textual...
Y sería bueno añadir el número de bar actual, sería conveniente:
Si en la barra actual (como en MT4) no me importa, pero seguramente habrá otra opinión.
¿Y cómo lo numeramos, con la barra 0 o empezando por la 1?
Bueno, tengo una idea mucho mejor, por ejemplo, proponer añadir un número de barra a la ventana de datos y realizar la numeración a partir de 1 barra y seleccionar la barra más antigua del historial como punto de información.
Cita textual...
Una pregunta - ¿Dónde está el punto de referencia? Si en la barra actual (como en MT4) no me importa, pero seguramente habrá otra opinión.
No puedo prescindir de él en los proyectos grandes... :)
Lo que realmente echo de menos es un navegador de código como Alt+M, pero en una ventana aparte.
No se puede prescindir de él en los grandes proyectos... :)
Bueno, sí, en proyectos grandes la navegación existente no es suficiente, una lista de funciones en una biblioteca grande (o en un archivo con varias clases) no es claramente una solución suficiente.
No sé MS, pero Borland tiene navegadores de este tipo muy bien hechos. En cualquier caso, lo que quieres es tener la navegación normal en una pestaña separada o en una ventana separada.
Bueno, sí, en proyectos grandes la navegación existente no es suficiente, una lista de funciones en una biblioteca grande (o en un archivo con varias clases) no es claramente una solución suficiente.
No sé MS, pero Borland tiene navegadores de este tipo muy bien hechos. En cualquier caso, lo que quieres es tener la navegación normal en una pestaña separada o en una ventana separada.
También me gustaría tener refactorización, pero creo que es sólo un sueño por ahora :)
IntellIJ IDEA está bien hecho :)
También me gustaría la refactorización, pero creo que esto es sólo un sueño por ahora :)
Hay mucho que desear, pero es poco probable que ME siguiera siendo gratuito si tuviera características como ésta (en la captura de pantalla, puedes ver que cuando rellenas las variables de la función, aparece automáticamente una lista de variables adecuadas por tipo, teniendo en cuenta la visibilidad global):
Me gustaría poder obtener las coordenadas de los píxeles de los objetos precio-tiempo. Esto daría la posibilidad de coordinar los precios con la pantalla y evitaría problemas con diferentes resoluciones de pantalla.
Entonces sería posible crear un objeto de línea de tendencia de fondo que se mueva constantemente por
La salida almacenaría los precios en la ventana (primera barra visible) (máximo de la ventana) (última barra visible) (mínimo de la ventana) y después de obtener las coordenadas de los píxeles volvería a calcular todas las etiquetas teniendo en cuenta la visualización.
Tal como está, en una resolución el campo del gráfico tiene 700 píxeles en la otra 1000.
Me gustaría mucho que se apoyara.
Tal vez se podría alegrar un poco la ausencia o sustituir esta característica por dos funciones recíprocas para recalcular las coordenadas de la pantalla a precio/hora y viceversa.
Habrían surgido un montón de buenas características. Y no se observarían efectos secundarios desagradables.
// no estamos hablando de resultados de uso incorrectos. cualquier cosa puede ser usada incorrectamente.
Me gustaría mucho que se apoyara.
Tal vez la ausencia o la sustitución de esta característica se vería algo mejorada si se dispusiera de dos funciones recíprocas para convertir las coordenadas de la pantalla en coordenadas de precio/tiempo y viceversa.
Habría surgido un montón de buenas características. Y no se observarían efectos secundarios desagradables.
// no estamos hablando de resultados incorrectos de uso. cualquier cosa puede ser usada incorrectamente.
Ya no es relevante, salvo por conveniencia.