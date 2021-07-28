Deseos para MT5 - página 90
Hola a todos. Este gráfico es de MT4 y MT5.
¿Por qué no puedo utilizar en MT5 lo mismo que en MT4?
Para el RSI no hay acceso a los datos del primer indicador para el gráfico de precios, ¿o sí?
Por favor, quién sabe, comparte.
Tal vez este tema ya esté cubierto. Me gustaría ver en el futuro una cuadrícula de tiempo según los intervalos de tiempo, como en algunas otras plataformas.
Las líneas verticales de la imagen deberían mostrar la transición mensual. De momento, las fechas no coinciden.
Los promotores:
En general, es estupendo que las órdenes pendientes, el Stop Loss y el Take Profit puedan modificarse mediante las herramientas internas del terminal. También es genial que a partir de una determinada construcción se pueda desactivar el movimiento de estos niveles de comercio porque dificultaban la cooperación con los paneles de comercio personalizados. Sin embargo, si necesitamos la posibilidad de desactivar el movimiento de los niveles y la interacción con los paneles personalizados, nos encontramos con el mismo problema. Esto significa que cuando hay órdenes pendientes, Stop Loss y Take Profit en un gráfico, aunque un panel se pueda mover y no ocupe mucho espacio, a menudo nos enfrentamos a una situación en la que un clic en una orden activa la ventana estándar de modificación de órdenes. Esto es un inconveniente muy grande y es probable que irrite a los usuarios, ya que estas situaciones se producen en el momento más inoportuno durante la negociación.
Sugerencia. Si existe esta posibilidad, por favor, haga que la prioridad de los pedidos sea mínima en comparación con otros objetos si los pedidos están detrás de los objetos.
Los promotores:
hay una casilla de verificación en la configuración - desactivar el arrastre.
Cambiar el nombre de XAUUSD y XAGUSD a ORO y PLATA para que sean compatibles con otros CC.
Haga sus propias listas de auto-reemplazo.
Puedes decirme dónde están las "listas de auto-reemplazo", porque tengo que reescribir el experto cada vez.
Una búsqueda en el foro de "listas de sustitución automática" muestra que no se ha encontrado nada.
Puedes decirme dónde están las "listas de auto-reemplazo", porque tengo que reescribir el experto cada vez.
Haciendo algo así:
es el ejemplo más sencillo, pero espero que sea comprensible.
Haciendo algo así:
Gracias.