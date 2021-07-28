Deseos para MT5 - página 28
El viejo problema de nuevo. ¡Una vez más MT5 ordena las ventanas al cambiar de perfil!
Coloco las ventanas de los gráficos según mis necesidades, cambio a otro perfil, vuelvo a cambiar y de nuevo las ventanas se ordenan vertical u horizontalmente: ¡un caos total!
Chicos, ¡¡¡no podemos vivir más así!!!
Ha establecido el límite de compra en 0,7263. Esta orden se activará cuando el precio de compra sea igual o inferior a 0,7263. En el gráfico de ticks, vemos que el precio Ask sólo ha llegado a 0,7264, exactamente a un pip de activarse.
La situación es muy simple: usted ha confundido los precios de activación de la Oferta y la Demanda y ha tomado el precio de la Oferta (Bid, no Ask) en el gráfico como el precio de activación de la orden de compra limitada.
Aquí no hay química.
Así que, déjame explicarte de nuevo. La oferta y la demanda del gráfico de ticks coinciden con la oferta y la demanda del gráfico de nariz a nariz, esto es una. Y dos - ciertamente no puedo confundir Bid con Ask, he estado usando MT durante muchos años. Es poco probable, pero tal vez no has visto en el gráfico la línea Ask escondida detrás del límite de compra - ¿tal vez por eso, en tu opinión, es "tan fácil"?
Explícame tú, ¿desde cuándo las lecturas de los precios Bid y Ask no coinciden con las lecturas del gráfico de ticks? Da la sensación de que el gráfico es de una cocina y el gráfico de ticks es de otra... Lo mismo ocurre con el bosque.
En general, el diferencial de este par es de 6 p. p., a juzgar por las lecturas de la ventana de Market Watch. De ahí la conclusión de que no es el gráfico de ticks el que miente, sino el de gráficos, porque la diferencia entre el Bid y el Ask es sólo de 5 p. p., así que ¿por qué tanto lío en su reino?
La Oferta del gráfico de ticks coincide con el gráfico, el precio de activación también, el precio de activación de 63 LÍMITE DE COMPRA está por debajo del precio de 64 COMPRA. El precio ASK se muestra claramente en el gráfico de ticks, mientras que en el gráfico principal probablemente esté oculto (si se ha incluido) detrás de la línea de precio de activación debido a la escala utilizada.
No hay ningún error, excepto por una cosa: usted está engañando.
Para maximizar el efecto, sugiero no mirar los precios reales, sino abrir un gráfico mensual y captar la representación de los +pips en ese gráfico.
Entonces, ¿por qué la terminología introducida y establecida desde hace tiempo es incoherente con lo que veo ahora? Usted afirma que hay un precio de activación tanto en el gráfico de ticks como en el gráfico general, pero entonces ¿por qué se llama precio de activación al de Ask y no exactamente al de activación, mientras no coincidan?
¿Soy el único al que nunca se le ha ocurrido no considerar el precio Ask como un precio de activación y ser consciente de que son precios diferentes, o somos más? Esto es lo interesante...
En qué sentido estamos hablando de escala, no lo entiendo. Si me refiero al TF, es el más preciso - M1, simplemente no hay lugar para los errores, aunque no he observado errores en TFs más altos, excepto que Ask y Bid han convergido, pero no se trata de eso. Si estamos hablando de la configuración de la escala en la imagen de la izquierda, nunca he jugado con ella, así que no voy a discutir.
Resulta que cuando el precio Ask coincide con el precio de activación en el gráfico de ticks, se activará una orden de compra (63 y 63), pero la línea roja en el gráfico general ya estará en 62. Terminológicamente, este precio se llama precio de activación, pero numéricamente, en el gráfico común, será un precio de sobreactivación.
Uno en su lugar donde se instaló todo...
Y el segundo "clon" está en el otro extremo de la geografía, en directorios ocultos, con nombres largos que no se parecen a nada...
¿Hay alguien por ahí que se sienta realmente cómodo con esto, y que esté realmente entusiasmado y emocionado con esta gran idea?
¿Hay alguien que se sienta realmente cómodo con esto, y que esté realmente contento y entusiasmado con esta gran idea?
Gracias a Microsoft y al endurecimiento de su seguridad en Vista y superiores.
Si el terminal detecta que se ejecuta en versiones anteriores del sistema operativo (por debajo de Vista) o con derechos de administrador completos (con el UAC desactivado), almacenará todos los datos en su directorio. También puede habilitar este modo a la fuerza con el interruptor /portable al iniciar la terminal y el editor.
Si el terminal detecta un inicio en un sistema con permisos restringidos, moverá la carpeta de datos al directorio del usuario (de lo contrario no se podrá escribir nada en su propio directorio).
¿O tal vez se pueda resolver simplemente desinstalando el sistema e instalándolo en una carpeta separada...?
A los desarrolladores del terminal MT4 y MT5.
Los comerciantes, así como otros usuarios de PC, se están pasando a las nuevas pantallas LCD panorámicas, con tamaños de matriz de 19" a 32" y superiores. Me enfrento constantemente al problema del formato de las ventanas de los gráficos de las herramientas. El problema se origina en el terminal MQ, pero con los monitores de pantalla ancha se ha vuelto especialmente urgente. En el terminal, sólo se muestra correctamente la disposición en "cascada" de las ventanas. La disposición "vertical" y "horizontal" de las ventanas sólo es correcta cuando hay 2 y 3 ventanas abiertas. Si haymás ventanas abiertas, sólo se organizan en modo "Cuadrícula". Como hay que trabajar con 5-6 ventanas en modo vertical, tengo que alinearlas y alinearlas manualmente constantemente. Especialmente me sorprendió, que MT5 también formateó las ventanas minimizadas, lo cual no está presente en MT4, y no había tal necesidad en MT4.
Pido a los desarrolladores del terminal que introduzcan un modo adicional "Grid" y corrijan los modos "Vertical" y "Horizontal" para MT4 y MT5. También, excluir el formato de las ventanas minimizadas en MT5.
¿Ocultó deliberadamente la ventana de negociación cuando utilizó la captura de pantalla original en su respuesta?
Mira el precio actual allí. A saber, 65. Así que en el gráfico es 63, pero usted lo discute, en el gráfico de ticks es 64, y ya no lo discute, y en la ventana "Comercio - 65.
Entonces, ¿quién de nosotros está echando pestes después de eso?
Aquí hay una captura de pantalla, en la que en los tres lugares (subrayados en rojo) el precio es el mismo, como debería ser. Sin embargo, como no se trata de una compra limitada pendiente, sino de una compra de mercado desencadenada, el precio es Bid, no Ask.
Pero en este caso no importa, porque el precio debería ser exactamente el mismo en los tres lugares. Sin embargo, a juzgar por la captura de pantalla original, es diferente en al menos dos lugares.
La química probablemente no existe. ¿Pero qué pasa con el molde en MT4?