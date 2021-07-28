Deseos para MT5 - página 27
Tenemos que hacer que el estilizador sea personalizable.
Realmente no me gusta la forma en que los corchetes están dispuestos y no quiero esto antes de cada bucle:
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
Y también quiero espacios delante y detrás del "=" para que sea legible :)
Y también quiero tener tooltips en modo depurador con el valor actual de la variable o expresión cuando se mantiene el puntero del ratón sobre ella,De lo contrario, tendré que introducirlo en la lista de vigilancia cada vez que quiera que aparezca. Y también en la lista de vigilancia los valores de las variables no cambian (no lo he encontrado).
Me gustaría pedir que se puedan numerar las líneas en el MetaEditor, algo muy útil
Me gustaría apoyar la petición de hacer la numeración de líneas en el MetaEditor, muy conveniente. Después de cualquier entorno de programación es raro no verlos.
Una gran petición más sobre las rejillas Fibo
En MT4, si se tira de la esquina de la rejilla manteniendo Shift, los niveles se dibujan horizontalmente, lo que es muy conveniente si se quiere mostrar la rejilla de forma compacta, pero no estirada sobre todo el gráfico. Aparecen en algún rincón y no ocupan mucho espacio.
Si tiramos de la esquina manteniendo Shift en MT5, la cuadrícula se comprimirá/descomprimirá proporcionalmente en horizontal y en vertical como una línea. ¿Por qué? No se me ocurre ninguna opción cuando la necesito. Por favor, hazlo como antes.
Lo arreglaremos. La próxima versión tendrá el mismo comportamiento que MT4.
Muchas gracias.
También me gustaría pedir que se añada la opción de"Resaltar el objeto después de la creación" a los ajustes, como estaba en MT4.
Ahora, la selección de objetos después de la creación es más un estorbo que una ayuda. Regularmente necesito eliminar varios objetos elaborados, o bien tengo que olvidarme del botón Eliminar y eliminar los objetos uno por uno a través del menú contextual, o bien siempre utilizo la opción "Deseleccionar todos los objetos" y sólo entonces selecciono los necesarios para la eliminación masiva. Por eso quiero pedir que sea similar a MT4, para que los que necesiten este comportamiento marquen la casilla.
Gracias.
No sé si se trata de un bróker fraudulento (cuyo nombre no voy a dar) o si es un descuido por su parte, pero te puedo decir al 100% que sólo una empresa de brókeres de unas 10 tiene ese fallo. No sé qué hay en MT5, pero traigo un ejemplo de MT4 esperando que este problema no ocurra en MT5:
¿Qué vemos? Todo es correcto en el gráfico y el precio no se ha movido hasta la orden de límite pero en el gráfico de ticks en esta empresa de corretaje vemos un gap de 1 punto y el mercado perdió su orden por 1 punto (tenemos que comprobar la ejecución de la orden según el gráfico de ticks pero en este caso no la alcanzamos y sólo si el mercado baja 1 punto más).
Usted ha establecido el Límite de COMPRA en 0,7263, esta orden se activará cuando el precio de venta sea igual o inferior a 0,7263. En el gráfico de ticks, vemos que el precio Ask sólo ha llegado a 0,7264, exactamente a un pip de activarse.
La situación es muy sencilla: usted ha confundido los precios de activación de la Oferta y la Demanda y ha tomado el precio de la Oferta (Bid, no Ask) en el gráfico como el precio de activación de la orden de compra limitada.
Aquí no hay química.
Me gustaría secundar eso. Sobre el análogo del gráfico (sólo vacío) la idea es buena comparada con lo que tenemos ahora.
Pero aún mejor sería crear por fin ventanas normales de "usuario", no vinculadas a ningún gráfico, pero con la capacidad de crear ventanas de programa mql5, dibujarlas a voluntad y añadir elementos gráficos y controles............
Se mantiene. En esencia, una ventana de este tipo sería una matriz bidimensional del tipo collor. Eso es todo. El usuario, por ejemplo, hizo esto:
y aparece un punto rojo del tamaño de un píxel en la pantalla.
