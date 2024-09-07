Пожелания для МТ5 - страница 28
Опять старая проблема. У меня опять МТ5 САМ сортирует окна при переключении профилей!
Я расставляю окошки графиков как мне надо, переключаю на другой профиль потом обратно и опять окна отсортированы, то-ли по вертикале, то-ли по горизонтали, - полный хаос!
Ребята, так жить больше не можно!!!
Вы выставили BUY Limit на 0.7263, этот ордер сработает, когда цена Ask станет равной или ниже 0.7263. На тиковом графике видно, что цена Ask дошла только до 0.7264, не дотянув до срабатывания ровно один пункт.
Ситуация очень простая - Вы перепутали цены срабатывания Bid и Ask, приняв цену на чарте (там Bid, а не Ask) за цену срабатывания ордера BUY Limit.
Никакой химии тут нет.
Значит, объясняю ещё раз. В других ДЦ нет этого недолёта, Bid и Ask тикового графика совпадают с Bid и Ask чартового ноздря в ноздрю - это раз. А два - уж попутать Bid с Ask'ом я не мог никак, чай, не первый год использую MT. Маловероятно, но возможно, Вы не разглядели на чарте линию Ask, скрывшуюся за линией buy limit - может, отсюда, по-Вашему, "всё так просто"?
Вы мне объясните, с каких пор показания цены Bid и Ask не совпадают с показаниями на тиковом графике? Такое ощущение, что график чарта из одной кухни, а тиковый - из другой... кто в лес, кто по дрова.
Вообще, в этом ДЦ спред по этой паре заявлен равным 6 п.п., если судить по показаниям окна Обзор рынка. Отсюда вывод, что врёт не тиковый график, а чартовый, так как там разница между Bid и Ask равна лишь 5 п.п., а уж почему такой бардак в ихнем королевстве, надо спросить либо у них, либо...
Bid тикового чарта совпадает с графиком, цена активации тоже, цена активации 63 BUY LIMIT ниже цены 64 ASK. Цена ASK четко показана на тиковом чарте, а на основном графике из-за используемого масштаба возможно скрыта (если она была включена) за линией цены активации.
Никаких ошибок нет, кроме одной - Вы наводите тень на плетень.
Чтобы максимально усилить эффект, я предлагаю не смотреть на реальные цены, а открыть месячный график и ловить отрисовку +-пипса на этом графике.
Тогда почему введённая и давно устоявшаяся терминология не соответствует тому, что я вижу сейчас? Вы утверждаете, что цена активации есть и на тиковом графике, и на общем чарте, но тогда с чего вдруг цена активации названа Ask'овой, а не именно ценой активации, коль скоро они могут не совпадать??
Мне одному не приходило в голову не расценивать цену Ask как цену активации и вообще знать о том, что это разные цены, или нас таких много? Вот что интересно...
В каком смысле речь идёт про масштаб - не понимаю. Если в смысле ТФ, то он и так самый точный - M1, там просто некуда втиснуться погрешности, хотя погрешностей я не наблюдал и на старших ТФ, разве что сливались Ask и Bid, но речь не об этом. Если речь о настройках масштаба, что слева на картинке, то с этим никогда не игрался, спорить не буду.
Просто получается, что когда на тиковом графике цена Ask совпадёт с ценой активации, произойдёт срабатывание ордера на покупку, (63 & 63), но на общем чарте во время срабатывания красная линия будет уже на 62. Терминологически Вы эту цену называете ценой активации, но численно по общему чарту - это будет уже избыточная цена активации, с перебором.
Одна на своем месте куда все было проинсталировано...
А второй "клон" находится на другом конце географии, в скрытых каталогах, с длинными именами, названия которых не похожи ни на что...
Есть кто-то, кому это стало реально удобней, и кто реально рад, и в восторге от этой замечательной идеи?
За это надо сказать спасибо Майкрософту и ужесточению его системы безопасности в Vista и выше.
Если терминал обнаруживает запуск в предыдущих версиях операционки (ниже Висты) или под полными админскими правами (с выключенным UAC), то он хранит все данные в своем каталоге. Также можно принудительно включить этот режим ключом /portable при запуске терминала и редактора.
Если же терминал обнаруживает запуск в системе с ограничениями прав доступа, то он папку данных переносит в каталог пользователя (иначе записать в свой каталог ничего нельзя).
Или может все разрешится если просто сделать анъинсталл и провести инсталляцию в отдельную свою папку...?
К разработчикам терминала МТ4 и МТ5.
Трейдеры, как и остальные пользователи ПК, переходят на новые широкоформатные ЖК мониторы, с размерами матрицы от 19" до 32" и выше. Постоянно сталкиваюсь с проблемой форматирования окон графиков инструментов. Проблема тянется еще из терминала MQ, но с широкоформатными мониторами приобрела особую актуальность. В терминале корректно отрабатывается расположение окон только "Каскадом" . Расположение окон "Вертикально" и "Горизонтально" корректно только при открытых 2х и 3х окнах. При большем количестве окон, располагаются только в режиме "Сетка". Поскольку, есть необходимость в работе с 5-6 окнами в режиме "Вертикально", приходится постоянно выстраивать и выравнивать их вручную. Особенно удивило, что в МТ5 форматируются и свернутые окна, чего в МТ4 нет, не было, да и необходимости такой нет.
Убедительная просьба к разработчикам терминала ввести дополнительный режим "Сетка", исправить режимы "Вертикально" и "Горизонтально" для МТ4 и МТ5. Так же, исключить форматирование свернутых окон в МТ5.
Вы сознательно скрыли окно "Торговля", когда использовали оригинальный screenshot в своём ответе?
Посмотрите, какая там текущая цена. А именно - 65. Значит, на графике - 63, но Вы оспариваете это, на тиковом чарте - 64, и Вы это уже не оспариваете, а в окне "Торговля" - 65.
И кто же из нас всех после этого наводит тень на плетень?
Вот, для сравнения screenshot, в котором во всех трёх местах (подчёркнуто красным) цена - одинаковая, как и должно быть. Правда, поскольку там не отложенный limit-buy, а сработавший market-buy, то цена - Bid, а не Ask.
Но в данном случае это неважно, потому что в данном случае речь - о том, что цена должна быть строго одинаковой во всех трёх местах. Однако, судя по оригинальному screenshot'у, она разная как минимум в двух местах.
Химии здесь, пожалуй, действительно нет. А вот как насчёт плесени в MT4?