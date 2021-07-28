Deseos para MT5 - página 33
El tema ya se ha planteado. Por lo que recuerdo, los desarrolladores se negaron a hacer tales cosas (refiriéndose al hecho de que si alguien lo necesita puede utilizar fácilmente un IDE de terceros).
Pero sigue ahí...
¿En qué idioma está escrito el meta-editor? Lo más probable es que sea C++. ¿Es difícil añadir numeración de líneas, paréntesis, resaltado de parejas, etc.? Basta con conectar una biblioteca ya hecha a un módulo del programa, que es conectado por los desarrolladores de todo tipo de editores de texto - lo han estado haciendo durante años...
A eso me refiero, las metacomillas no son "Todo para el cliente" sino "Todo para ti y sólo algo para el cliente" :(
Un deseo para la interfaz gráfica.
Cuando se disponen varios gráficos a la vez, digamos que verticalmente
marcado con una flecha roja, los bordes de la ventana ocupan el espacio que es tan necesario, ya es pequeño. ¿Es posible eliminarlas, hacerlas insignificantes?
sería bueno tener pestañas de tipo celular
por el momento y en MT4 las pestañas se ven así
si quieres poder configurarlos, pon los gráficos necesarios (indicadores vinculados a un gráfico) en puntos negros y llama a la pestaña "JPY", sería rápido, cómodo e intuitivo. Las plantillas de las celdas pueden ser diferentes desde 1*1 hasta 4*4. Prootype Opera con su ficha Express.
Z.Y., creo que será una buena solución para las amas de casa :-) Sé de la existencia de perfiles, pero no son convenientes, no están terminados.
Puede que me esté repitiendo, pero me gustaría tener una opción en MT5 (en los ajustes) para que el terminal se apague a una fecha y hora determinadas. Por ejemplo, el viernes al final de la negociación. Esta función eliminaría la necesidad de apagar el ordenador manualmente. La tarde (noche) del viernes puede transcurrir en un ambiente más agradable. (para los Asesores Expertos que trabajan)
A eso me refiero, las metacomillas no son "Todo para el cliente", sino "Todo para ti y sólo algo para el cliente" :(
Como tenemos muchas tareas que resolver, tenemos que priorizarlas.
Ahora mismo nuestros principales esfuerzos se centran en el terminal principal y en el probador. Hoy acabamos de lanzar la versión de 64 bits del terminal.
Paso a paso llegaremos a la actualización del editor también.
¿Sería posible informar de la hora de las operaciones en el registro del probador durante la ejecución del historial del EA? No me refiero al tiempo actual, que ya está ahí, sino al tiempo de las operaciones en el pasado. Por ejemplo
2010.07.10 08:54:16 AMHora del núcleo 1: orden ejecutada de compra de 1,00 a...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: deal performed [#2 buy ...
2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time: deal #2 buy 1.00 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: instant buy 1.00 ...
Y una observación más. ¿Por qué la numeración de las transacciones empieza siempre por 2?
¿Sería posible informar de la hora de las operaciones en el registro del probador durante la ejecución del historial del EA? No me refiero al tiempo actual, que ya está ahí, sino al tiempo de las operaciones en el pasado. Por ejemplo
2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Time: orden realizada comprar 1.00 en ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1Time: deal performed [#2 buy ...
2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time: deal #2 buy 1.00 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: instant buy 1.00 ...
MQL5 es una cosa genial que lo tiene todo excepto una cosa: reserva de memoria dinámica para arrays multidimensionales. Esperaba que los desarrolladores añadieran algo como esto además de las clases y estructuras
int **mat = nuevo int * [FILAS];
for (int i = 0; i < FILAS; i++) mat[i] = new int [COLS];
Entonces no habría necesidad de codificar modelos matemáticos serios en bibliotecas DL de c++ que a menudo cortan la terminal en MT4 por alguna razón. No soy un experto en programación, pero ¿la estructura del lenguaje MQL5 no permite añadir este tipo de construcciones? El método ArrayResize existente permite la asignación dinámica a lo largo de una sola dimensión del array. Por supuesto, podemos inventarnos inventos y codificar todas las matrices multidimensionales a través de las unidimensionales (arr[i][j] = arr[i*COLS+j]), como hice en MQL4, pero no sería agradable. Entiendo el dilema de los desarrolladores: los no programadores se quejan de que el lenguaje se ha vuelto complicado y los semiprogramadores como yo se quejan de que a MQL5 le faltan aún más características para acercarse a c++.