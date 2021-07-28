Deseos para MT5 - página 32
Por ejemplo, hay elementos que nunca utilizaré, simplemente porque estoy acostumbrado a tener algunos de los botones necesarios en mi barra de herramientas en MT4. Por ejemplo, hay elementos en ella, que nunca voy a utilizar - sólo porque MT4 está acostumbrado a tener algunos de los botones necesarios en la barra de herramientas. Durante años de trabajo con MT4 he desarrollado un fuerte reflejo para dirigirme a los botones de la terminal cuando es necesario y al menú contextual de la misma manera.
De todos modos, quiero hacer la lista de los elementos del menú contextual más corta - hará por lo menos un poco de comodidad, porque ya tenemos suficientes emociones negativas en el comercio. Si a esto le añadimos la incomodidad de utilizar la nueva interfaz, no hay necesidad. Bueno, para evitar la insatisfacción quiero que cada uno pueda ajustar el menú por sí mismo.
¡La interfaz del programa mt5 para los simples mortales ! (no programadores)
---------------------------------------------------------------------
Tal vez para los programadores mt5 realmente ha mejorado mucho...
Pero para los simples mortales que operan con plumas - es mucho peor que en mt4...
mejora ...
1.¿POR QUÉ TANTOS ICONOS? (abrió y se horrorizó)
todo es perfectamente visible - ¡CADA PIXEL DE GRÁFICO ES MÁS AGUA QUE ORO!)
traerlo de vuelta o hacerlo más pequeño que en mt4
mejor ! hacer 3 posiciones para el tamaño de los iconos -
con el tamaño como se llama ahora - grande
el mismo tamaño que en mt4 - medio
y más pequeño - pequeño
1.1 el botón de comercio automatizado en dos versiones - como es ahora y como un cuadrado
(no tan amplio)
2.Haz que se configure como todos los demás paneles: una barra de herramientas estándar.
(Archivo, Vista, Pegar, etc...) - es decir, con posibilidad de elegir qué inscripciones dejar y cuáles ocultar...
3.Haz un panel de usuario separado (en blanco) - ¡en el que podrás independientemente!
añada lo que quiera - de todos los paneles disponibles en el terminal....
4.¡Permite arrastrar cualquier panel a cualquier lugar!
es decir, quiero poner el panel tf al estándar (a la derecha de éste)... pero no como )))
como en mxton por ejemplo
Pido un pequeño ... (tal vez tales deseos ya han sido ... hacerlo - sería tan amable -
porque no lleva mucho tiempo... y comodidad para los usuarios (si para esto por supuesto
aspirar a ello) - añadirá ...
Por favor, tómatelo en serio - no bromees como - coge un monitor más grande ( yo trabajo con monitores de 22 pulgadas )...
Todos los paneles se acoplan en cualquier lugar de la pantalla y son personalizables: puedes ocultar cualquier elemento.
Pruebe a pulsar el botón derecho del panel y seleccione "Personalizar".
Realmente me gustaría ver la implementación de la multimonitorización en MT5... como en todas las plataformas de trading profesionales. Para que los gráficos puedan colocarse en varios monitores.
Por supuesto que sí... y si miras mi captura de pantalla de mt5 - puedes ver que el panel izquierdo ya está personalizado por mí (eliminado-ocultado innecesariamente)...
no puedo ver el tamaño de los iconos, no puedo afinar (necesito moverlo) y el tamaño de los iconos o simplemente no vi la configuración?
¿cuál es la respuesta a los puntos del primer post... y en general, es posible cambiar la interfaz? ¿o estoy escribiendo en vano?
mt5 build 291
Ya se ha planteado la cuestión del tamaño de las insignias. Las insignias se mantendrán como están (al menos no se cambiarán innecesariamente)...
En la ventana para abrir o cerrar una orden, haga una marca de verificación que le permita guardar el tamaño de deslizamiento introducido por el usuario - MT4 lo tiene y es conveniente, porque proporciona cotizaciones de cinco dígitos y por defecto el deslizamiento es siempre de 8 puntos. Es inconveniente manejar manualmente el deslizamiento cada vez, sobre todo porque 8 puntos para una cotización de cinco dígitos es una garantía de recotizaciones permanentes.
En el MetaEditor, por favor, introduzca la numeración lateral de las líneas, la posibilidad de contraer los bloques de código, el resaltado de los paréntesis y el resaltado de la línea actual, tal y como se implementa en el Bloc de notas++ (ver capturas de pantalla adjuntas)
