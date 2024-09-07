Пожелания для МТ5 - страница 27
Нужно сделать стилизатор настраиваемым!
Ну очень не нравится мне как он фигурные скобки расставляет и не хочу я вот это перед каждым циклом:
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
и еще хочу пробелы впереди и сзади "=" чтобы читабельней было :)
И еще очень хочется в режиме отладчика всплывающие подсказки с текущим значением переменной или выражения когда к ним мышку подносишь,а то каждый раз приходится в watchlist заносить. Да и еще в самом вочлисте значения не меняются у переменных (не нашел).
Хочу попросить сделать возможность нумеровать строки в MetaEditor, полезная вещь
хотел бы поддержать просьбу сделать нумерацию строк в MetaEditor, очень удобно. После любых сред программирования непривычно не видеть их.
Ещё одна большая просьба по Фибо-сеткам
В МТ4 если потянуть за угол сетки удерживая Shift, то уровни тянутся горизонтально, что очень удобно если нужно вывести сетку компактно, а не растянутой на весь график. Висят они себе где-ниубдь в углу и места много не занимают.
А вот в МТ5 если потянуть за угол удерживая Shift, то сетка пропорционально сжимается-разжимается по вертикали и горизонтали как линия. Зачем? Я не могу придумать вариант, когда такое нужно. Сделайте пожалуйста как раньше.
Исправим. В следующем билде поведение будет аналогичное MT4.
Спасибо большое.
Еще хочу попросить в настройках добавить опцию "Выделять объект после создания", как это было в МТ4.
Сейчас выделение объектов после создания больше мешает чем помогает. Периодически возникает необходимость удалить несколько отработанных объектов; приходится или забывать про кнопку Delete и удалять объекты по одному через контекстное меню, или же постоянно пользоваться пунктом "Отменить выделение всех объектов" и потом только выделять для массового удаления нужные. Поэтому хочу попросить сделать аналогично МТ4 - чтоб те, кому нужно такое поведение, ставили галочку.
Спасибо.
Не знаю, нахимичил ли это ДЦ (имя которого не называю), или это с вашей стороны недосмотр, но скажу практически на 100%, что из порядка 10 ДЦ такой глюк встречаю только у одного этого. Не знаю, как там в MT5, но пример привожу из MT4, надеясь, что в MT5 этого не повторится:
Что же мы видим? На самом чарте всё точно, люфта нет, цена дошла до лимит-приказа; но на тиковом графике в этом ДЦ видим люфт в 1 пункт и как факт - недолёт рынка до приказа на 1 пункт (судя по всему, верить исполнению ордера приходится именно по тиковому графику, чего [исполнения] в данном случае не произошло, а случится только если рынок опустится ещё на 1 пункт).
Вы выставили BUY Limit на 0.7263, этот ордер сработает, когда цена Ask станет равной или ниже 0.7263. На тиковом графике видно, что цена Ask дошла только до 0.7264, не дотянув до срабатывания ровно один пункт.
Ситуация очень простая - Вы перепутали цены срабатывания Bid и Ask, приняв цену на чарте (там Bid, а не Ask) за цену срабатывания ордера BUY Limit.
Никакой химии тут нет.
Угу. Горячо поддерживаю. Насчёт аналога чарта (только пустого) идея хороша в сравнении с тем что есть сейчас.
Но ещё лучше было бы сделать наконец нормальные "юзерские" окна не привязанные ни к каким чартам, зато с возможностью mql5-программного порождения окон, произвольного рисования в них и навешивания графических элементов и контролов............
Поддерживаю. По своей сути, такое окно будет 2-мерным массивом типа collor. Всё. Юзер например, сделал так:
и на экране появилась точка размером с пиксел красного цвета.
Поддерживаю. По своей сути, такое окно будет 2-мерным массивом типа collor. Всё. Юзер например, сделал так:
и на экране появилась точка размером с пиксел красного цвета.