Deseos para MT5 - página 24
Aquí puedes ver que las actas de 1993 (en realidad, antes de 1999 en lugar de actas son días) ocupan 231 megabytes, comprimidas y listas para funcionar. Los relojes adyacentes, sin embargo, sólo ocupan 4 mb.
Si se multiplican 52 bytes por 4 400 000 barras, se obtienen unos 230 MB. Un simple indicador de Media Móvil con un buffer de trabajo (doble) requerirá 4 400 000 * 8 = 35 megabytes de memoria.
Cuando el operador establece "Máximo de barras en la ventana" en la configuración del terminal, especifica explícitamente "no más del número especificado de barras que se cargan en la memoria para trabajar". Si se carga todo el historial de minutos (trabajamos en el gráfico M1), se aplican algunos indicadores pesados de varios buffers y se utilizan Asesores Expertos, el coste de memoria puede ser significativo. Y no podemos pensar "trabajo con una ventana y veo 500 barras, así que puedo descargar el resto". No se puede descargar - los indicadores, Asesores Expertos, etc. viven y trabajan en estos datos.
Entonces, ¿es por eso que recientemente no pude llegar a 1996 en M1 y ver barras de minutos detalladas, que fueron sustituidas por barras de TFs más altas? Si es así, desaparece la razón de "extracción errónea del historial", sobre todo porque no estamos hablando de intentos erróneos de extracción de MQL-script, sino de la terminal, y aquí no estoy involucrado como programador, siendo un simple usuario (¿a no ser que debiera haber puesto un valor mayor de número máximo de barras como usuario?)
En cuanto al recálculo en vivo de los indicadores... Era previsible, simplemente no se echó agua, pero aquí hay una confirmación extra de los propios desarrolladores. Está claro que para el cálculo del indicador también hay que tener en cuenta las barras que ahora están "fuera de la foto" del usuario. Pero, si se refieren a ello y no sólo al aspecto visual, entonces, en mi opinión, no hay nada que contradiga el recálculo analítico de los indicadores en cualquier cambio de la situación, y no toda la pila, pero mediante el uso de un pequeño buffer de memoria del histórico sector por sector, y luego los sub-resultados se pegan en un resultado y la formación final de las lecturas de los indicadores. ¿No es así? Y si fuera multihilo (un hilo por cada subsector), sería una belleza en poco tiempo. Pero el LIFO estaría relacionado al menos con la visualización de una parte del gráfico para el usuario, aunque también podría ser útil para subcomputar trozos de datos, dependiendo del enfoque matemático que se implemente.
De todos modos, todo esto, creo, no debería interferir en modo alguno con el maravilloso concepto de "datos de una sola fuente - varios gráficos".
Y no es kosher cargar todo el historial necesario para la investigación en la memoria y tenerlo todo computado en cada tick - ¡y en un hilo, por supuesto!
...¡Hmm! Pero el multithreading mata inmediatamente la idea de reducir el segmento de memoria para los cálculos. Eso significa que hay tantos hilos para manejar como subsectores, y la memoria ocupada se multiplicaría por esa cantidad (a menos que todo esto se optimice automáticamente de alguna manera astuta durante la vinculación y compilación de la construcción... Sin embargo, no estoy muy seguro de si debemos hablar de cálculo MQL de barras como en los scripts e indicadores o tales cálculos [deben] ser implementados a nivel de código de terminal). Como resultado, probablemente tendremos que utilizar los mismos 2 GB. Resulta que el multihilo es bueno para la velocidad, mientras que la secuenciación es buena para la reducción del consumo de memoria.
Si me he equivocado, puedes corregirme.
Sería bueno que los indicadores incorporados tuvieran una opción de "Seleccionar el marco temporal del indicador". El valor por defecto es el marco temporal actual. Está claro que podemos crear cualquier indicador, pero hay quienes acaban de empezar a utilizar la TM5. Y en general, una opción así sería útil.
¿cómo se imagina una media móvil periódica de 30 minutos en un gráfico diario?
¿es como un gráfico de barras dentro de una vela diaria?
¿cómo se imagina una media móvil periódica de 5 minutos en un gráfico diario?
¿es como una pequeña muesca en un candelabro diario?
Creo que es muy útil proporcionar a cada objeto gráfico la fecha y la hora de su creación (+ puede ser la última modificación) en las propiedades. A veces es muy importante saberlo, porque a veces dibujas algo, y al lado hay algo parecido, dudas... - y no puedes recordar cuánto tiempo hace que dibujaste eso, cuánto tiempo hace que dibujaste eso... y cuál de ellos apesta de dudosa relevancia en este momento y necesita ser eliminado para descargar la agenda. Al fin y al cabo, no todo es evidente con respecto a la propia situación del mercado y no siempre con respecto a la urgencia. Así que ahí tienes.
Una nimiedad, pero agradable.
О?.. En el diccionario explicativo de la lengua rusa de S. I. Ozhegov estas palabras en la letra o... Me gustaría hacer una investigación detectivesca de lo que los desarrolladores esconden en la 4ª columna de la "Lista de Objetos"... Y si se trata de algo de importancia nacional, ¿cómo se puede dormir en la ignorancia? No puedo sacarlo. Lo he hecho de esta manera y de otra, con un cincel y un escoplo.
Este es el número de la ventana en la que se encuentra el objeto. Desde la ayuda del terminal (lea la ayuda, está todo ahí):
В данном окне отображается список всех объектов, наложенных в данный момент на график. Наложенные объекты представлены в виде таблицы со следующими полями:
Si marca el campo "Objeto", el objeto aparecerá resaltado en el gráfico. Si pulsa el botón "Mostrar", el gráfico se desplazará al objeto seleccionado. Si pulsa el botón "Propiedades", pasará a editar las propiedades del objeto seleccionado. Si pulsa el botón "Eliminar", el objeto seleccionado se borrará. Utilice la tecla Ctrl+A para seleccionar todos los objetos.
Es el número de la ventana en la que se encuentra el objeto.
Oh, ya veo. Gracias. Incluso sería más exacto decir subcuadro, es decir, por ejemplo, una ventana de indicadores (que no se superpone directamente al gráfico) dentro de la ventana general de un mismo gráfico.
Sobre la ventana "Lista de objetos"... Bueno, ¿tal vez sería lógico hacer tradicional, con "memoria de forma", el separador para que se fije en la posición al soltar el botón del ratón?
Comente la aparición de una línea frontal vertical en la zona del hueco en algunos TF y, si no considera necesario eliminarla, justifique su decisión. El mismo artefacto aparece con candelabros más anchos. Puede que me equivoque, pero algo así ocurre en MT4, pero muy raramente. Hasta ahora, a menudo vemos otro efecto extraño en MT4 - una brecha vertical en el gráfico en TFs pequeños, pero no en el frente mismo, sino en las profundidades de la historia. Es decir, no había ningún hueco, pero el hueco se observa. Tal vez alguna pequeña parte de la historia se "trague" la descarga incorrecta, o tal vez haya otra razón.
Gracias.
¡¡¡¡Deseos!!!! ¡¡¡¡¡Nota: !!!!!
¡¡¡¡¿Tiene una documentación, por favor, hacer que el final de la descripción de la función, etc. por la solicitud de abrir el foro estrictamente de acuerdo con esta función, muy útil, a veces se lee la descripción, pero no entiendo muy bien el efecto o la influencia en la construcción deseada de la EA y comienza a perder el tiempo, buscando en el foro tal vez alguien ya ha experimentado esta función, pero si usted no entiende algo aquí abajo como Código Base que ha hecho read!!!! ¡¡¡¡Qué dices!!!! ¡¡¡Creo que muchos lo necesitan!!!