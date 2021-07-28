Deseos para MT5 - página 34

Hace falta una herramienta como el "Medidor de Fibonacci". En mi opinión, debería ser similar a la extensión de Fibonacci, sólo que los niveles de 0% y 100% deberían fijarse en los niveles de los dos primeros puntos de control, mientras que la posición del tercer punto de control debería mostrar la tercera línea y el porcentaje calculado para este punto con una precisión del 0,1%.

Y para el grupo de herramientas de Fibonacci en la pestaña "Niveles", me gustaría tener dos botones más: "Guardar" y "Cargar". A veces es necesario ver el Fibo de 30 niveles, pero es inconveniente usarlo permanentemente - se retrasa en el gráfico y es fastidioso introducir de nuevo los 32 niveles.

 

Según tengo entendido, mt5 sólo permite dibujar el indicador en una de las dos ventanas: indicator_separate_window o indicator_chart_window. Corrígeme si me equivoco. Pero quiero dibujarlo en ambas ventanas al mismo tiempo. Por ejemplo, quiero pintar barras con diferentes colores en función de los valores de los indicadores, que se dibujarían en una ventana aparte. ¿Es posible especificar de alguna manera en el preámbulo en qué ventana se dibujará cada búfer? Algo así

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- indicator

#property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW
#property indicator_label1  "Indicator"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- moving average

#property indicator_window2 CHART_WINDOW
#property indicator_label2  "my MA"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

donde se introduce el nuevo parámetro:

indicator_window - especifica en qué ventana se construirá este indicador

gpwr:

Según tengo entendido, mt5 sólo permite dibujar el indicador en una de las dos ventanas: indicator_separate_window o indicator_chart_window. Corrígeme si me equivoco. Pero quiero dibujarlo en ambas ventanas al mismo tiempo. Por ejemplo, quiero pintar barras con diferentes colores en función de los valores de los indicadores, que se dibujarían en una ventana aparte. ¿Es posible especificar de alguna manera en el preámbulo en qué ventana se dibujará cada búfer? Algo así

donde se introduce el nuevo parámetro:

indicator_window - especifica en qué ventana se construirá este indicador

Una sugerencia muy valiosa. Yo mismo he necesitado construir un indicador en la ventana principal y en una subventana al mismo tiempo. Por supuesto, el problema se resuelve creando dos indicadores que trabajen juntos, pero esto es un inconveniente.
 
gpwr:

indicator_window - indica en qué ventana se construirá el indicador

hurra no estoy solo. Me uno a una petición que lleva más de dos años https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261
Prival:
hurra no soy el único, me uno a la petición que vengo haciendo desde hace más de dos añoshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.

Estoy de acuerdo, si en fours se pudieran dibujar los buffers por objetos y así se eliminaría el problema de la visualización simultánea tanto en los separadores como en el gráfico, en fives los indicadores no dibujan objetos, por lo que el deseo objetivamente ha surgido.

A veces tengo el impulso de crear varias separaciones a la vez,

También me uniré a la petición, que ya tiene dos años.

 
Urain:
Apoyo, si en la cuarta se pudieran dibujar buffers con objetos y así eliminar el problema de la visualización simultánea en separatet y en el gráfico, en la quinta los indicadores no dibujan objetos, por lo que el deseo está objetivamente superado.
Los indicadores sí dibujan objetos. Ya lo hacen.
 

joo:
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.

Sí, han estado dibujando desde el principio, y en una ventana separada también.

 
Alexander:

MetaTrader 5 Client Terminal build 294

  1. Terminal: Mecanismo de magnetismo de objetos reescrito - ahora la vinculación del tiempo de los puntos es siempre precisa en minutos, lo que ahorra la construcción cuando se cambia a períodos pequeños.

¡Bien hecho! ¡Anotación! ¡Gracias! ¡La vida es mucho más fácil ahora!
 

Actualmente, al pintar una vela en mt5 (o incluso en mt4), no se puede distinguir entre apertura y cierre porque el cuerpo de la vela es siempre oscuro, como se muestra aquí

¿Es posible hacer que la coloración de las velas no cambie el tipo de vela (abrir>cerrar o cerrar>abrir)?

 
Consulta el indicador ColorCandlesDaily
