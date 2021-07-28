Deseos para MT5 - página 31
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por favor, considere
Propuesta de añadir a MQL5 una funcionalidad que permita cambiar desde un indicador o experto o desde un script
Barras máximas en la ventana...
Puede ser útil hacer un límite controlable del programa
PS
También, si puedes - por favor haz que los resultados de optimización y el gráfico de optimización se borren, en caso de que las pruebas se realicen en modo normal.
¿O es un truco para poder verlo en cualquier momento?
PS
También, si puedes - por favor haz que los resultados de optimización y el gráfico de optimización se borren, en caso de que las pruebas se realicen en modo normal.
¿O es sólo un truco para poder verlo en cualquier momento?
Me opondría a tal sugerencia. Después de la optimización, para analizar los resultados tengo que comprobar varias pasadas por separado en modo normal (se consigue haciendo clic en la pasada correspondiente). Si los resultados de la optimización desaparecen tras la primera prueba en modo normal, se perderá una valiosa oportunidad de trabajar con los resultados.
Me opongo a esta sugerencia. Después de la optimización, tengo que probar muchas pasadas individualmente en modo normal para analizar los resultados (se consigue haciendo clic en la pasada correspondiente). Si los resultados de la optimización desaparecen tras la primera prueba en modo normal, se perderá una valiosa oportunidad de trabajar con los resultados.
Bueno, no insisto, que es lo que dice la línea - > ¿O es que es un truco para poder mirar hacia arriba en cualquier momento?
1)Tienes que añadir eventos normales, no lo que has implementado.
Lo primero que me vino a la cabeza
OnBar,OnBarClose,OnQuote,OnDomChanged...
OnPositionOpened,OnPositionClosed...
OnConnected,Ondisconnected...
cambios en el estado de las solicitudes, etc.
2) hacer una documentación de tipo humano, como aquí: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.aspx
3) "Llevar la API a las masas" -)
ps Parece que los desarrolladores hacen software para novatos o son ellos mismos
1)Tienes que añadir eventos normales, no lo que has implementado.
Lo primero que me vino a la cabeza
OnBar,OnBarClose,OnQuote,OnDomChanged...
OnPositionOpened,OnPositionClosed...
OnConnected,Ondisconnected...
cambios en el estado de las solicitudes, etc.
2) hacer una documentación de tipo humano, como aquí: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.aspx
3) "Llevar la API a las masas" -)
ps ps Parece que los desarrolladores o bien hacen software para novatos o bien son ellos mismos como novatos.
Existen los eventos de los USUARIOS. Puedes implementar cualquier número de ellos por ti mismo.
Llevo mucho tiempo captando los eventos OnConnected y OnDisconnected a través de un temporizador. Si quieres, también puedes crear eventos OnBar y OnBarClose o cualquier otro.
Entonces puedes atraparlos fácilmente en OnChartEvent con ayuda de dicho bloque (hay todo esto en la ayuda, ¿por qué reinventar la rueda?).
PS
Y a nivel de clase puede manejar cualquier (bueno, casi cualquier) evento...
Existen los eventos de los USUARIOS. Puedes poner en práctica cualquier número de ellos por ti mismo.
Llevo mucho tiempo captando OnConnected y OnDisconnected mediante un temporizador. Si quieres, también puedes crear eventos OnBar y OnBarClose o cualquier otro.
Después de eso, sólo tienes que atraparlos en OnChartEvent con la ayuda de este bloque (está todo en la ayuda, ¿por qué reinventar la rueda?).
PS
Y a nivel de clase puede manejar cualquier (bueno, casi cualquier) evento...
Es interesante ver cómo lo implementan (¿OnConnected?)
dentraf:
Es interesante ver cómo se implementa esto (¿OnConnected?)
Sí, por favor :)
Aquí hay un ejemplo de manejo de estos eventos en Expert Advisor con la clase CMqlManagerConnect (módulo adjunto al post).
1. Copie el módulo en la carpeta \MQL5\Include\ (preferiblemente en un subdirectorio)
Lo tengo todo aquí - MQL5\Include\Units\Objects.
2. En el Asesor Experto añada un enlace a este archivo.
3. Crea una variable de tipo CMqlManagerConnect.
4. En el temporizador se hace así
5 Debe escribir el siguiente texto en OnChartEvent
PS
Por supuesto, puede no pasar los eventos a OnChartEvent, sino procesarlos directamente en la clase (ya sea en la base o en las descendientes). Pero incluso con este enfoque, recomiendo dejar la referencia a OnChartEvent, porque es posible que necesite informar a los otros gráficos sobre los eventos... :)
Sí, por favor :)
A continuación se muestra un ejemplo de cómo se manejan estos eventos en el Asesor Experto utilizando la clase CMqlManagerConnect (el módulo se adjunta en el post).
1. Copie el módulo en la carpeta \MQL5\Include\ (preferiblemente en un subdirectorio)
Lo tengo todo aquí - MQL5\Include\Units\Objects.
2. En el Asesor Experto añada un enlace a este archivo.
3. Crea una variable de tipo CMqlManagerConnect.
4. En el cronómetro se hace así
5 Debe escribir el siguiente texto en OnChartEvent
PS
Por supuesto, puede no pasar los eventos a OnChartEvent, sino procesarlos directamente en la clase (ya sea en la clase base o en las descendientes). Pero incluso con este enfoque, recomiendo dejar la referencia a OnChartEvent, porque es posible que necesite informar a los otros gráficos sobre los eventos... :)
¿Has escrito tú mismo la clase CMqlManagerConnect? ¿Tienes una solución para la enumeración del servidor cuando pierdes la conexión con el mismo?