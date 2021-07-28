Deseos para MT5 - página 35

Rosh:
Mira el indicador ColorCandlesDaily

Este indicador también dibuja velas con color oscuro (sólido, inundado, etc.), asumiendo que todas las velas tienen Close<Open. Mi sugerencia no era añadir una coloración de las velas (que ya sé cómo hacer), sino guardar el tipo de cuerpo de la vela durante el dibujo. ¿O el indicador que mencionas contiene esa información y yo no la veo? Lo cual es muy posible porque mi mujer siempre jura que tengo "ojos de hombre", es decir, "miro en un libro y veo un higo".

 
Por favor, hacer en los puntos magnéticos objetos gráficos Por favor, haz queel radio de captura sea mayor que en MT4, porque se necesita más de un golpe para atraparlo. Tal vez no sea el radio reducido en MT5, sino otra cosa: ¿un algoritmo diferente, por ejemplo? En fin... Gracias.
 

No sé si se ha escrito sobre esto o no, si es así, te lo recuerdo). Todas las plataformas serias tienen una alternativa a los gráficos de marco temporal: Renko, Point&Figure, RangeBars, VolumeBars, DeltaBars

No entiendo por qué hay que crear tal abundancia de plazos con periodos no estándar, pero no podemos crear barras no ligadas al tiempo. ¿Puedo esperar que se utilicen estos métodos y cuándo?


 
Ichor:

¿Podemos esperar y cuándo pueden esperarse métodos similares de construcción de bares?

Por desgracia, no.
 

No sé si ya está escrito.... Pero por favor, haga una advertencia del compilador(como en el 4) en estos casos:

if(/*condition*/);
   return;
Tardé mucho en encontrar un error en mi código y ni siquiera pensé que fuera un error aquí, ya que estoy acostumbrado a cuadriplicar
La interfaz del probador de estrategias es extremadamente incómoda. Tienes que seguir saltando por las pestañas.

Para mejorar la comodidad de trabajar con el probador, sugiero que los botones de control "Iniciar/Cancelar" se coloquen en el área de la ventana, que es visible independientemente de la pestaña que esté activa en ese momento. De este modo, podrá iniciar/parar las pruebas en cualquier momento sin tener que desplazarse por las pestañas.

Además, la ventana con los registros también debería mostrarse por separado para poder hacer un seguimiento continuo, de nuevo sin saltar por encima de las pestañas del probador.

No soy un gran programador, pero tengo una idea de la creación de la interfaz de los programas de win, así que sé que hacer revinculación de los controles de la interfaz del probador de un par de horas o incluso minutos, ya que no es necesario cambiar la funcionalidad.


Desarrolladores, por favor, presten atención a mi sugerencia.

Gracias.

A los desarrolladores, sobre las peticiones.

Por favor, presten atención a mi solicitud 23172.

Al menos en lo que se refiere a las vacaciones, piensa en qué y cómo se puede hacer...

 
Interesting:

A los desarrolladores, sobre las peticiones.

Por favor, presten atención a mi solicitud 23172.

Al menos en lo que se refiere a las vacaciones, piensa en qué y cómo se puede hacer...


Sí, sólo se puede saber que el mercado está cerrado enviando una solicitud de operación o analizando la ausencia de cotizaciones a través de un temporizador. Al menos yo no he encontrado ninguno.
Valmars:
Sí, la única forma de saber si el mercado está cerrado es enviando una solicitud de negociación o analizando la ausencia de cotizaciones mediante un temporizador. Al menos, yo no lo he encontrado.

He resuelto este problema de esta manera, pero en el probador esta función se niega a trabajar. Todo está bien en la Demo. ¿Tal vez alguien sugiera una solución mejor?

bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)
     {
      //Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2);
      return(true);
     }
   //Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено");
   return(false);
  }
 

Ya escribí hace tiempo que la hora real del viernes no coincide.

Me decidí a escribir una vez más.

