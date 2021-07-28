Deseos para MT5 - página 22
¡Oh, la perspectiva de este post me pone muy tensa! Me estoy creando problemas. No dejes de preguntarme por la configuración de mi sistema operativo, procesos de memoria, antivirus, residencia, estado civil, esto y lo otro... ¡Oh, qué pereza!
En general, voy a describir el problema, tanto más cuanto que se hace muy brevemente. Sólo y únicamente MT5 a veces tiene que ser ejecutado dos veces antes de que se inicie. Si reinicias la máquina, entonces MT4, MT5 y otras aplicaciones de Windows se ejecutarán la primera vez, pero si luego cierras MT5 y lo llamas para que se ejecute de nuevo, "hará algo de ruido", pero no se iniciará. Si haces lo mismo por segunda vez, finalmente se pondrá en marcha. No he comprobado todos los procesos en memoria, pero sospecho que tengo un módulo de control para el servicio MT5, que comprueba la carga/descarga del terminal MT5.
Básicamente, no me da pereza ejecutarlo dos veces todavía, pero en realidad, no debería ser así. Si los desarrolladores de MT5 tienen algo que ver o hay otra razón, no tengo ni idea.
Se ha eliminado el tamaño automático de la ventana de observación del mercado, se ha habilitado la visualización de los diferenciales y se han ajustado las columnas para que las cotizaciones sean totalmente visibles, sin puntos múltiples a la derecha. Reinicia el terminal. El tamaño automático sigue desactivado, la dispersión está activada, tal y como se estableció antes del reinicio. Pero las columnas vuelven a caminar solas.
ANTES: DESPUÉS:
Por favor, frenen a sus caballos de carreras. O dime cómo puedo hacerlo yo mismo.
Gracias.
Por favor, añade un apalancamiento de 1:500 a la apertura de una cuenta demo, es discriminatorio. Especialmente porque 1:500 en la cuenta real existe, pero no en la cuenta demo. ¿Por qué? ¡No es bueno! Sería bueno añadir también 1:1000, porque también puede ocurrir en la cuenta real.
Gracias.
Si lo has probado, puedes conseguir la diferencia entre las citas reales y las figuradas.
Tengo un buen presentimiento.
¡Hola, "paralelismo"!
La causa de la violación del paralelismo que mencioné en un post anterior probablemente se ha revelado, aunque aquí el objeto no estaba sin arañar activamente el centro de una de las líneas, así que eso es una historia un poco diferente.
Un ejemplo más de lo desenfrenado que es el baile tribal de algunos objetos gráficos.
En realidad, nadie vino a visitarme y me advirtió que los puntos magnéticos tienden a magnetizarse no sólo cuando arrastras directamente por ellos y los sueltas cerca de un extremo, sino incluso cuando mueves el objeto por el punto medio, que en sí mismo no es magnético, pero está "en secreta connivencia" con los puntos exteriores -magnéticos-, que siguen haciendo su negocio, siendo magnéticos si están cerca de la vela Alta o Baja. Si el objeto es arrastrado fuera del gráfico y se juega con él en el espacio libre de velas, entonces no hay baile.
Es bueno que haya logrado encontrar la razón por experiencia (espero no haberme equivocado). Pero otros usuarios no se dan cuenta y los errores se acumulan con cada movimiento. En MT4 es absolutamente lo mismo, o similar en general. No lo comprobaré ya que MT5 viene a sustituirlo.
Pido a los desarrolladores que respondan al problema adecuadamente.
Parece que no se me nota en otro hilo, así que escribiré aquí. He descubierto que las etiquetas no se muestran en las ventanas de los indicadores, sino sólo en la ventana principal "0". Necesito que se muestren enla ventana de este indicador.
He aquí un ejemplo de intentos inútiles e inconsolables de situar un objeto en el pasado lejano con la mayor precisión posible en el TF M1, descargando automáticamente el historial de transacciones detallado que falta. ¿O está diciendo que simplemente no existe en su servidor? Si es así, es una cosa, pero no se descarga por un mal código. Según el marcador, es de 1996, es decir, hace mucho tiempo, por lo que es posible que no haya historia. Sin embargo, MT4 honestamente se negó a bombearlo si no estaba allí, e impidió que el usuario se posicionara en TF's actuales y más bajos, mientras que MT5 trata de obligar con pseudo resultados por alguna razón, pero sólo termina desconcertando y confundiendo. No sé qué dirán los demás al respecto, pero mi impresión personal es exactamente la misma.
Tal vez deberían pensar en algo para que el gráfico sea más claro y sin ambigüedades en esas situaciones. Por ejemplo, la notificación "Esperar actualización" se muestra temporalmente en el marco del gráfico cuando el TF cambia - aquí también se puede escribir algo como "No hay datos históricos para este marco temporal" en ausencia de historial.
¿O está diciendo que simplemente no existe en su servidor? Si es así, eso es una cosa, pero otra cosa es que esté ahí, pero no se bombee por un código mal diseñado. Según el marcador, es de 1996, es decir, hace mucho tiempo, por lo que es posible que no haya historia. Sin embargo, MT4 honestamente se negó a bombearlo si no estaba allí e impidió que el usuario se posicionara en los TF's actuales y más bajos, mientras que MT5 por alguna razón trata de obligar con pseudo resultados, pero termina sólo desconcertando y confundiendo. No sé lo que otros tienen que decir al respecto, pero esa es mi impresión personal.
Supongamos que hay un canal (de dos líneas paralelas, como es habitual) superpuesto en el gráfico y tenemos que dibujar la línea de tendencia paralela a este canal, en algún lugar de la vecindad. Aquí, con la lengua sacada con ganas, se inicia una puesta a punto del paralelismo al canal. Mientras el canal se apoya en los extremos de la carta magnetizados a ellos y, además, siendo automáticamente equidistante con las líneas opuestas, normalmente hay que trazar una única línea paralela "en el aire" sin apoyarse en nada. Nos gustaría tener una opción útil que permitiera dibujar una única Línea de Tendencia paralela a un canal existente y que se basara en la pared más cercana del canal elegido ("adivinando" automáticamente el canal de origen necesario sin la guía inicial del usuario), en lugar de en los extremos de las velas del gráfico. Hasta ahora, la consecución de este objetivo se reduce a la tarea de colocar una línea de tendencia separada a lo largo de una de las líneas del canal, deseleccionarla, seleccionar la línea de tendencia y sólo entonces arrastrarla sobre el centro de la línea de tendencia a la distancia deseada hasta el lugar deseado. Y ahora se sabe que es larga y está llena de distorsiones.
Me gustaría que fuera una alternativa a los futuros objetos gráficos complejos (si es que se planean), que ya deberían incluir partes móviles primitivas dependientes.
Por favor, cambie la fuente en "herramientas". Hágalo como en MT4 o permita que el usuario elija la fuente para la tabla por sí mismo. Es muy incómodo.