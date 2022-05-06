Зона накопления и тенденция - страница 6
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Да, робота на этом не написать.
а что есть Накопление - какое определение?
Второй, а что такое Тенденция, определение..
а что есть Накопление - какое определение?
Второй, а что такое Тенденция, определение..
Википедия в помощь)))Я тут немного другим занят-торговлей, а не объяснением слов.
Википедия в помощь)))Я тут немного другим занят-торговлей, а не объяснением слов.
так в википедии - разные формулировки. Коли ты не можешь Накопление и тренд определить, то что дальше делать?
так в википедии - разные формулировки. Коли ты не можешь Накопление и тренд определить, то что дальше делать?
Эй эй, поаккуратней бро. Не в этом разговор. Могу или не могу.
Я тут немного другим занят. Если ты не знаешь простых слов
это твои проблемы. На подобные вопросы и выпады отвечать не буду более.
Если есть что по теме, пиши.
Немного на пробой долился. Но хочется увидеть корректный ретест.
Есть небольшой ретест. Прошлую сделочку выбило.
Но как и планировал, сделал сделку от ретеста.
Время покажет, что будет дальше.
Ну, в принципе цена хорошо отработала.
Цена прошла 20 пунктов и я половину сделки закрыл и перевел в БУ.
Жду дальше.)))
В каждой ситуации развитие 50/50.
Всё что остаётся, находить места, где можно выставить сделку с тейком в 2 раза минимум больше стопа.
Тут надо и АТР посчитать, чтобы стоп был в разумных рамках и тейк был реально досягаемый.
Работа с накоплениями и коробками - один их лучших методов. Т.к. цена после выхода из накопления имеет запас по АТР. Но прогнозируемость по прежнему 50/50. Всё дело в RR.
В каждой ситуации развитие 50/50.
Всё что остаётся, находить места, где можно выставить сделку с тейком в 2 раза минимум больше стопа.
Тут надо и АТР посчитать, чтобы стоп был в разумных рамках тейк был досягаемый.
Работа с накоплениями и коробками - один их лучших методов. Т.к. цена после выхода из накопления имеет запас по АТР. Но прогнозируемость по прежнему 50/50. Всё дело в RR.
Ваше мнение услышано)))
Ваше мнение услышано)))