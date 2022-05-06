Зона накопления и тенденция - страница 6

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Aleksandr Yakovlev #:

Да, робота на этом не написать.

а что есть Накопление - какое определение? 

Второй, а что такое Тенденция, определение..

 
Sergey Lazarenko #:

а что есть Накопление - какое определение? 

Второй, а что такое Тенденция, определение..

Википедия в помощь)))

Я тут немного другим занят-торговлей, а не объяснением слов.
 
Aleksandr Yakovlev #:

Википедия в помощь)))

Я тут немного другим занят-торговлей, а не объяснением слов.

так в википедии - разные формулировки. Коли ты не можешь Накопление и тренд определить, то что дальше делать?

 
Sergey Lazarenko #:

так в википедии - разные формулировки. Коли ты не можешь Накопление и тренд определить, то что дальше делать?

Эй эй, поаккуратней бро. Не в этом разговор. Могу или не могу.

Я тут немного другим занят. Если ты не знаешь простых слов

 это твои проблемы. На подобные вопросы и выпады отвечать не буду более.

Если есть что по теме, пиши.

 

Немного на пробой долился. Но хочется увидеть корректный ретест.


 

Есть небольшой ретест. Прошлую сделочку выбило.

Но как и планировал, сделал сделку от ретеста.

Время покажет, что будет дальше.


 

Ну, в принципе цена хорошо отработала.

Цена прошла 20 пунктов и я половину сделки закрыл и перевел в БУ.

Жду дальше.)))


 

В каждой ситуации развитие 50/50.

Всё что остаётся, находить места, где можно выставить сделку с тейком в 2 раза минимум больше стопа.

Тут надо и АТР посчитать, чтобы стоп был в разумных рамках и тейк был реально досягаемый.

Работа с накоплениями и коробками - один их лучших методов. Т.к. цена после выхода из накопления имеет запас по АТР. Но прогнозируемость по прежнему 50/50. Всё дело в RR.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

В каждой ситуации развитие 50/50.

Всё что остаётся, находить места, где можно выставить сделку с тейком в 2 раза минимум больше стопа.

Тут надо и АТР посчитать, чтобы стоп был в разумных рамках тейк был досягаемый.

Работа с накоплениями и коробками - один их лучших методов. Т.к. цена после выхода из накопления имеет запас по АТР. Но прогнозируемость по прежнему 50/50. Всё дело в RR.

Ваше мнение услышано)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Ваше мнение услышано)))

Я бы искал не зоны накопления, а сжатия. Куда лучше. Для нахождения удобны фракталы , два верхних и два нижних.
Проводим две трендовые линии и получаем сужающийся треугольник с точкой входа
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