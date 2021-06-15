¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 94
Escribe que se filtra 2-3 veces al año, ¿no es así?
¿De quién más puede ver esa información?
Esta información es un típico truco de marketing, un truco que confunde.
Cuando la señal se filtre, dirá: "Hemos advertido que habrá una fuga programada 2-3 veces al año. Se ha abierto una nueva señal en lugar de la que se ha vaciado. Apúntate lo antes posible antes de que se agote".
Además, esta advertencia elimina la ola de negatividad en caso de filtración y deja a la mayoría de los abonados filtrados, si no fieles, sí no violentos en los ultrajes.
Como ejemplo... mira las críticas de hoy:
-- tres críticas negativas seguidas
-- e inmediatamente seguido de una crítica positiva que dice "siempre dice que tienes que usar 1/4 de tu dinero en esta señal".
Así que la tesis inicial de "va a fallar 2-3 veces al año" -- Esto empuja al abonado a concluir por sí mismo: "está bien perder dinero".
Con un enfoque adecuado, se puede persuadir fácilmente a un gran porcentaje de abonados a una o incluso varias suscripciones más de ciruela después de que se agote su saldo.
El mayor plan de trabajo del mundo está teniendo lugar ante nuestros ojos.
Ahora estoy viendo sobre Berezovsky y Badri y sus esquemas. Puede que hayamos sido testigos de otro genio ...
No sé qué es lo que la impulsa. Determinado o...
Ahora se le dio la oportunidad de cerrar la posición con una pérdida mínima, pero no lo hizo. ¿Ahora va a aguantar hasta el final?
Preséntate a la persona con la que estás hablando.
Es hora de aprender a presentarse.
Eso no me impide pedir los datos de contacto de la persona en cuestión.