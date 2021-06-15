¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 121
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es la misma persona. Ya he escrito.
Él es Mashkovtsev, ella es Mashkovtseva.
Si yo fuera los moderadores, le pondría un baneo permanente.
También hay una nueva cuenta en Flypaper.
Ambas cuentas están abiertas en brokers de izquierda.
La historia está dibujada sin lugar a dudas.
Tengo sus operaciones muy lejos del precio real en absoluto si colocas sus operaciones en el gráfico.
Probablemente tenga relaciones muy amistosas con dts, o trabaje allí.
No sé por qué tiene tan buena relación con ellos).
Hubo un buen comentario sobre esto en las críticas: "No creo que esté bien perder la mitad de un beneficio de 7 meses en 2 semanas. Así que, por favor, no me hables de la gestión del dinero".
Esto es consecuencia de que el proveedor sabe que no será responsable de las pérdidas ante los abonados. Y el pago de un mes de más de 60 kilobucks se recibirá en su totalidad. Las pérdidas en la cuenta a la que está vinculada la señal son una bofetada para ella.
Es el mismo tipo. Ya lo he escrito.
Él es Mashkovtsev, ella es Mashkovtsev.
Si yo fuera los moderadores, le pondría un baneo permanente.
+++
En mi opinión, no hay que prohibir a las personas que se dedican al fraude puro y duro, sino a los fondos que reciben de los abonados.
Para que no tengan que ser castigados.
Nadie sabe cuánta familia tienen esos Mashkovtsov, por ejemplo))
En mi opinión, no hay que prohibir a las personas que se dedican al fraude puro y duro, sino a los fondos que reciben de los abonados.
Para que no tengan que ser castigados.
Nadie sabe cuánta familia tienen esos Mashkovtsov, por ejemplo))
+++
Es extraño que con el enorme aumento, los ingresos mensuales sean sólo del 9%.
No puede bajar de 1,1270, sobrevivirá esta vez.
Más abajo. ¡El cortacésped sobresale!
Más abajo. ¡Estás sobresaliendo!
¿Yo?
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
¡¡¡1200 suscriptores!!!
Vitaly Muzichenko, 2019.03.05 18:54
Mira el potencial
Esto se debe a que el proveedor sabe que no será responsable de las pérdidas ante los abonados. Se les pagará en su totalidad un mes de más de 60 kilobucks. Las pérdidas en la cuenta a la que está vinculada la señal son una fracción de lo que valen.
¿Cómo se puede responsabilizar al ISP o a cualquier otra persona ante sus abonados/inversores? En los años 90 estaba claro: hierro en la barriga. Y el proveedor no debería ser responsable ante ellos.
La responsabilidad debe ser igual a la remuneración -- hay un resultado comercial positivo por el tiempo de suscripción -- hay un pago por la suscripción -- sin resultado positivo, no hay pago.
Es decir, el dinero de la suscripción -el 20% va al MC de todas formas- y el 80% si hay un resultado comercial positivo va al proveedor -si hay un resultado negativo, vuelve al suscriptor-.
Ahora bien, cuando hay suficientes abonados, al ISP le da igual el tiempo que dure, un par de días es suficiente, un par de operaciones y el ISP ya ha ganado con la señal.
La responsabilidad debe ser igual a la remuneración -- hay un resultado comercial positivo por el tiempo de suscripción -- hay un pago por la suscripción -- sin resultado positivo, no hay pago.
Es decir, el dinero de la suscripción -el 20% va al MC de todas formas- y el 80% va al proveedor si hay un resultado comercial positivo -si hay un resultado negativo, vuelve al suscriptor-.
Ahora bien, cuando se suscriben suficientes abonados, al ISP no le importa cuánto tiempo durará, un par de días es suficiente, un par de operaciones y el ISP ya ha ganado con la señal.
No está claro el criterio: resultado positivo/resultado negativo. ¿Cómo afectará la detracción colgante al resultado "positivo"? Nadie contará por equidad.
Pero en caso de llamada al margen (so), el proveedor de servicios debe ser privado de pago y el 80% debe ser devuelto a los abonados.
Por cierto, Juloux tiene un modelo fundamentalmente diferente: los abonados devuelven el 20% del beneficio realmente obtenido cuando lo reciben. Si hubo pérdidas en los meses anteriores, los suscriptores no pagan nada hasta que se cubran las pérdidas. Para las señales más exitosas, el número de suscriptores alcanza los 8000.
¿Cómo se puede responsabilizar a un proveedor o a cualquier persona ante los abonados/inversores? En los años 90 es comprensible: una plancha en la barriga. Sí, y el proveedor no debería ser responsable ante ellos.
La responsabilidad debe ser igual a la remuneración -- hay un resultado comercial positivo por el tiempo de suscripción -- hay un pago por la suscripción -- sin resultado positivo, no hay pago.
Es decir, el dinero de la suscripción -el 20% va al MC de todas formas- y el 80% si hay un resultado comercial positivo va al proveedor -si hay un resultado negativo, vuelve al suscriptor-.
Ahora bien, cuando hay suficientes abonados, al ISP le da igual el tiempo que dure, un par de días es suficiente, un par de operaciones y el ISP ya ha ganado con la señal.
Suena justo y lógico. Si no te pones a pensar en los detalles Pero no es tan fácil y claro. En primer lugar, no todo el mundo se suscribe al mismo tiempo, lo que significa que tiene que seguir el rastro de cada uno de los suscriptores adicionalmente. En segundo lugar, el suscriptor puede aumentar arbitrariamente el lote, combinándolo con su comercio, lo que puede llevar a resultados desafortunados. En fin, por razones técnicas es muy difícil hacerlo, es fácil hablar y razonar en el foro, claro.