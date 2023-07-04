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Её стратегия управления капиталом называется: "Змей Горыныч".
Всё равно погибнет в итоге -- только надо голову за головой отрывать.
И при отрыве очередной головы -- Змей Горыныч лыбится и говорит, типа: "Это только первая голова, ещё три осталось".
Ниже 1.1270 не опуститься, в этот раз выживет.
поспорим на 1000 евро?твои слова сказаны. могу перевести сумму любому модератору прямо сейчас
Причем тут модератор, мне сразу переводи на Вебмани, даже если я проиграю, деньги останутся у меня, идет?))
поспорим на 1000 евро?твои слова сказаны. могу перевести сумму любому модератору прямо сейчас
Владимир, не веди себя как малолетний дегенерат
Ниже 1.1270 не опуститься, в этот раз выживет.
Смотрите какой потенциал
Смотрите какой потенциал
Может запросто на коррекцию уйти от 1,1230 и даже, как писали от 1,1270.
Может, но где точка открытия?
Владимир, не веди себя как малолетний дегенерат
Труханул?
Труханул?