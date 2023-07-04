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Её стратегия управления капиталом называется: "Змей Горыныч".

Всё равно погибнет в итоге -- только надо голову за головой отрывать.

И при отрыве очередной головы -- Змей Горыныч лыбится и говорит, типа: "Это только первая голова, ещё три осталось".

 
В еро\дол лонгов в три раза больше, чем шортов, думаю, что она обречена в длинной позиции
 
Ниже 1.1270 не опуститься, в этот раз выживет.
 
Aleksandr Borodavkin:
Ниже 1.1270 не опуститься, в этот раз выживет.

поспорим на 1000 евро?

твои слова сказаны. могу перевести сумму любому модератору прямо сейчас
 

Причем тут модератор, мне сразу переводи на Вебмани, даже если я проиграю, деньги останутся у меня, идет?))

Vladimir Gribachev:

поспорим на 1000 евро?

твои слова сказаны. могу перевести сумму любому модератору прямо сейчас

Владимир, не веди себя как малолетний дегенерат

 
Aleksandr Borodavkin:
Ниже 1.1270 не опуститься, в этот раз выживет.

Смотрите какой потенциал


 
Vitaly Muzichenko:

Смотрите какой потенциал


Может запросто на коррекцию уйти от 1,1230 и даже, как писали от 1,1270.
 
Boris Gulikov:
Может запросто на коррекцию уйти от 1,1230 и даже, как писали от 1,1270.

Может, но где точка открытия?

 
Aleksandr Borodavkin:

Владимир, не веди себя как малолетний дегенерат

Труханул?

 
Evgeny Belyaev:

Труханул?

Нет, это ответ нормального разумного человека. В подобных спорах, если они всё же реализуются, как правило, один - провокатор, а другой - дурак ;)
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