No empujes deliberadamente filosofías podridas a las masas. Los casinos y los jugadores no son tan fáciles de prohibir por la ley.
Los abonados también necesitan al menos una protección básica. Las técnicas de PNL no han sido abolidas.
+
La filosofía del depredador social. Viven de las "víctimas", por lo que éstas son "culpables".
Para mí, un grave inconveniente del servicio de señales es que el proveedor no se hace responsable de las filtraciones de las cuentas de los abonados. Si lees las críticas, las quejas de la gente no son que se hayan filtrado, sino que se han filtrado y el proveedor está "contento". En realidad y de hecho no debería existir.
Sí, y a Taras le dio por filtrarse. Inmediatamente perdió su chocolate, de forma permanente.
Así que también se pone muy mal para el proveedor. ¿No entiendes que la gente no tiene ninguna ventaja tangible sobre el mercado para operar sin una reducción tangible y el riesgo de perderlo todo?
La ley podría prohibir las operaciones de divisas apalancadas, ¿es eso lo que quiere?
Sí, y Taras terminó en el chocolate cuando se filtró. Inmediatamente perdió su chocolate, de forma permanente.
Así que también se pone muy mal para el proveedor. ¿No entiendes que la gente no tiene ninguna ventaja tangible sobre el mercado para operar sin una reducción tangible y el riesgo de perderlo todo?
¿Qué pasó con el chocolate de Taras?)
Sí. No sólo no perdió el chocolate, sino que se colocó. Y ahora puede abrir una señal en cualquier momento, y empezar a operar con el mismo esquema de promedios. La gente se fijará no en lo que perdió al final, sino en el hecho de que duró 2 años, y que ahora también durará ese tiempo. Y la mitad de los abonados (incluso más) no sabrán en absoluto quién es, los habituales sólo se acuerdan de él y de los que han perdido su depósito. Así que Taras no sólo está en la foto en este momento, sino también a largo plazo
... No entiendes...
no, yo no... y no necesito entender nada... es importante que entiendas lo que quieres que entiendan los demás allí.
... ¿es eso lo que quieres?
Realmente no me importa.
¿Cuál es la relación entre un proveedor de señales sin escrúpulos -esencialmente un estafador- y el apalancamiento en forex )))) ?
¿Por qué mezclas el regalo de Dios con los huevos?
No empujes deliberadamente filosofías podridas a las masas. Los casinos y los juegos de azar no son tan fáciles de prohibir por la ley.
¿Por qué de repente pretendes ser blanco y esponjoso? Es mucho más honesto poner una señal que desprestigiar a un competidor ante un cliente en privado, o vender una red de ciruelas en privado, no en el mercado.
No tiene ningún sentido. ¿Quién te ha dicho que si el proveedor ha perdido, entonces es deshonesto, y mucho menos un estafador?
Para que sepas, las divisas apalancadas están prohibidas en varios estados, junto con los casinos. Se trataba de casinos y yo respondí.
No sé por qué revuelves el huevo.