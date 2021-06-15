¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 123
¿Cómo se puede responsabilizar a un proveedor o a cualquier persona ante los abonados/inversores? En los años 90 es comprensible: una plancha en la barriga. Sí, y el proveedor no debería ser responsable ante ellos.
La responsabilidad debe ser igual a la remuneración -- hay un resultado comercial positivo por el tiempo de suscripción -- hay un pago por la suscripción -- sin resultado positivo, no hay pago.
Es decir, el dinero de la suscripción -el 20% va al MC de todas formas- y el 80% si hay un resultado comercial positivo va al proveedor -si hay un resultado negativo, vuelve al suscriptor-.
Ahora bien, cuando los suscriptores son suficientes, al proveedor no le importa cuánto tiempo durará, un par de días es suficiente, un par de operaciones y el proveedor recibe el pago de la señal.
En general, es un problema perenne, cortar los "genios" que quieren transferir (y están transfiriendo) los riesgos empresariales al empleado/ejecutor que no participa en la distribución de los beneficios.
Quiere que el 1% del coste sea el 100% del beneficio, y que parte del riesgo lo asuma el proveedor, que no participa en el reparto de beneficios. Es decir, se quiere tener un esquema de pago por ganancias como en el PAMM, pero la cantidad de pago era minúscula.
El servicio de señales es el nicho de Metaquotes, y PAMM/MM es el nicho de las empresas de corretaje/corredores. 300$ puedes tomar ambos, nadie está tirando de nadie en ningún sitio - sólo una elección personal en la aceptación de las condiciones de pago de los resultados.
La responsabilidad del proveedor de la señal es que no recibirá futuras suscripciones.
La señal en cuestión llevaba medio año produciendo superganancias - es un argumento suficiente de que el patrón explotado tuvo lugar, es decir, todo fue 1000% justo. Y el hecho de que el patrón sea primitivo, bueno, nadie se molestó en encontrarlo y utilizarlo por su cuenta. La señal de los suscriptores comenzó a afectar al mercado de manera significativa y el mercado se cerró - este es el resultado final de cualquier esfuerzo con grandes volúmenes de posición.
Entradas para todo el $ 1-4m con 100 de apalancamiento (por ejemplo), calcular por sí mismo donde en cada entrada fueron los niveles de stop-out de los suscriptores de esta señal para todo el forex, y su tamaño. Es decir, hasta 1000 lotes rondaban regularmente en ciertos niveles, y es lógico que se los "comieran". El número de suscriptores alcanzó los 500 mil dólares - no se deje tentar y salga de la suscripción.
Quieres... Es decir, quieres...
En absoluto... no quiero nada en absoluto... sólo expongo mis puntos, que si a alguien no le gustan o los considera absurdos... puede ignorarlos por completo.
"Querer" y "sugerir"... hay una diferencia en esos términos.
La responsabilidad del proveedor de la señal es no conseguir futuras suscripciones.
Esto no es responsabilidad, sino irresponsabilidad como forma de ganar dinero. Y hay varios ejemplos de este tipo de ganancia -- la señal de Gonchar, esta señal -- todas son señales para una sola afluencia de abonados -- y no hay ningún propósito en estas señales para "vivir" durante meses.
Entrar "en todo" con un stop loss igual a un stop out de 60 puntos - tales estrategias "viven" sólo por accidente. El análisis de estas señales no es más que un estudio del "error sistemático del superviviente".
Y decirte, como hace el proveedor, que puedes vivir con esos riesgos durante años y ganar cientos de puntos porcentuales al año, siempre que sigas su exclusivo " sistema de gestión del dinero", es parecer "cómico" en cada stop-out legítimo, que, por supuesto, está causado por un cambio repentino del mercado.
La responsabilidad del proveedor de la señal es que no se abone en el futuro.
El proveedor de la señal es engañoso en su descripción de la señal. Opera con un lote constante durante seis meses, por ejemplo, un stoploss constante. Pero en la descripción escribe "sólo con lotes constantes y nada más". Entonces se produce una serie de stoplosses y toma una posición con un lote igual y utiliza una martingala, no tiene éxito, y pierde una vez más.
Los abonados confiaban en él, pero les engañaba. ¿Cree que esto es normal?
Un abonado perdió mucho dinero, se metió en problemas, ¿es normal?
La razón es que la pestaña "descripción" ha sido implementada por el servicio MQL5 y, en consecuencia, está diseñada para algo. ¿Para qué? ¿Para el spam? ¿Por las inundaciones? ¿Por hacer trampa? ¿Se utiliza para la publicidad?
Así que MQL5 se encarga de proporcionar una "plataforma para engañar".
Ya lo he dicho más de una vez, e incluso he creado un hilo sobre ello. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
Permítanme que lo repita: para resolver de una vez por todas la cuestión del ámbito de responsabilidad, hace falta una de estas dos cosas:
1. Regular la pestaña "descripción"
o
2. Quita esta pestaña.
Regular significa introducir una oferta de lo que el señalero estará obligado a cumplir y especificarlo en la ficha:
a) Volumen de la posición, cuánto será el riesgo máximo por operación: número fijo, número no fijo. Si es esto último, entonces cuál es el riesgo máximo que se aceptará en relación con su depósito.
b) Prohibición de depósito durante las operaciones abiertas.
c) Número de operaciones abiertas al mismo tiempo, el máximo agregado de stop loss.
d) Apalancamiento.
OTROS - ¡abre una nueva señal! Este no puede ser cambiado. El señalero se lo pensará dos veces y se preparará bien antes de abrirlo.
Eliminar la ficha significa dejar la responsabilidad en los abonados. Esta es la forma más fácil y será seguida por la política de la empresa perezosa. El desarrollo del servicio en términos de protección de los abonados y de política de seguridad, por otra parte, es la regulación de la pestaña "descripción".
Esto aumentará la confianza de los abonados en el servicio y aumentará su atractivo.
Como técnicamente, según entiendo, no se puede restringir la negociación, porque el servicio no tiene acuerdos con los brokers en este sentido, entonces el incumplimiento de lo que el señalero ha escrito y prometido en la pestaña "descripción", una estricta gestión del dinero, conllevará sanciones, que deberían afectar negativamente a los intereses del señalero, aquí ya a la elección del servicio (requiere análisis):
1. Prohibición de la venta de la señal.
2. Prohibición temporal de vender la señal.
3. Negación de los derechos del vendedor.
4. Privación temporal de los derechos del vendedor.
El señalero se lo pensará dos veces antes de abrir la señal.
Y todo porque la pestaña "descripción" fue introducida por el servicio MQL5, y por tanto está para algo. ¿Para qué? ¿Para el spam? ¿Por las inundaciones? ¿Por hacer trampa? ¿Se utiliza para la publicidad?
Además de la pestaña de Descripción -- también está la pestaña de Noticias -- de todas formas, no se puede prohibir a un ISP que hable oficialmente en Señales.
Lo que se puede implementar es prohibir al proveedor que garantice los beneficios de cualquier manera - existe tal prohibición en el mercado:
IV.3. Prohibido en el producto:
El número de abonados actúa magnéticamente sobre muchos.
Yo también tenía un hilo sobre esto, como en este - también había sugerencias específicas.
Permítame citarle al respecto (observe las imágenes, en particular la columna de los suscriptores)
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
Es muy sencillo. Hay reglas de trading canónicas que fueron escritas por traders experimentados y exitosos hace mucho tiempo, y hoy en día sólo los perezosos de los modernos y exitosos no escriben sobre ellos en un libro o blog. Basándonos en ellos, podemos dar peso a esos criterios en la fórmula que llevará a la Señal a la cima. A saber:
1. Cuanto más alto sea el factor de beneficio, más puntos obtendrá esta señal en relación con las demás.
2. Cuanto mayor sea el % de operaciones rentables, más puntos recibirá esta señal en relación con otras.
3. Cuanto menor sea la reducción de la renta variable, más puntos recibirá esta señal en relación con otras.
4. Cuanto menor sea la reducción de la renta variable, más puntos recibirá esta señal en relación con otras.
5. Cuanto mayor sea el porcentaje de beneficio, más puntos recibirá esta señal en relación con las demás.
6. Cuanto más largas sean las operaciones, más puntos recibe esta señal en relación con otras.
7. Cuanto mayor sea la media del TP en relación con el SL (proporción a favor del TP), más puntos recibe esta señal en relación con las demás.
8. Eliminar o modificar la información sobre el número de abonados.
¿Cómo se cuenta?
Entonces, tomamos TODOS los vendedores de señales y contamos cada criterio. Lo importante es que cada criterio sucesivo empuja una señal de menor calidad a los últimos puestos de la tabla de calidad. Resumiendo todos los criterios, tendremos las señales más seguras y estables en los primeros lugares. Si el abonado no quiere estabilidad, pero necesita porcentajes salvajes, por ejemplo, aquí tiene un filtro que le permite ordenar por porcentaje.
Clasificamos a los vendedores por todos los indicadores y los comparamos entre sí:
En primer lugar estaría el vendedor que tiene todos los indicadores clave combinados mejor que los demás. En segundo lugar estaría un vendedor que tiene los 6 indicadores combinados mejor que los otros excepto el primero. En tercer lugar estará un vendedor que tenga los 6 indicadores combinados mejor que todos los demás, excepto el primero y el segundo. Y así sucesivamente.
Explicación mediante el ejemplo:
Tenemos dos señales. Uno es un simple indicador de tendencia, el otro es una martingala pura (que tiene una línea de equilibrio con ondas, no con valles, es decir, primero se cierran los más y luego los menos).
1. La señalA tiene un factor de beneficiode 10, la señal B tiene un factor de beneficio de2. La señal A se sitúa por encima de la señal B en la tabla de valoración.
2. La señal "A" tieneun 10% de operaciones rentables, mientras que la señal "B" tieneun 90%. La señal A es peor que la señal B según este indicador, ambas señales son iguales. Pero no podemos tener señales iguales, así que consideramos el siguiente criterio
3. La señalA tiene una reducción máximadel 10%, mientras que la señal B tiene una reducción máximadel 90%. La señal A es mejor, por lo que se sitúa por encima de la señal B en la tabla de clasificación.
4. La señalA tiene una reducción máximadel 30%, mientras que la señal B tiene una reducción máximadel 10%. La señal B es mejor, por lo que las señales son iguales en puntos. No puede ser igual, toma el siguiente parámetro.
5. La señal"A" tieneun 1000% de aumento de saldo, la señal "B" tieneun 100%. La señal A es mejor, por lo que se sitúa por encima de la señal B en la tabla de clasificación.
6. La señalA tiene100 días de negociación, mientras que la señal B tiene200. La señal B es mejor, por lo que las señales son iguales en puntos. No puede haber ningún igual, tomamos el siguiente parámetro.
7. La señal "A" tieneTP=100 SL=10 (10:1), la señal "B" tiene TP=20 (o dinámica) yno tiene SL. La señal A es mejor, por lo que se sitúa por encima de la señal B en la tabla de clasificación.
Tenemos 2 señales de tendencia.
1. La señalA tiene un factor de beneficiode 10, la señal B tiene un factor de beneficio de10. Es igual a
2. La señal "A" tieneun 10% de operaciones rentables, la señal "B" -un 10%. Es igual a .
3. La señal"A" tiene una reducción máximadel 10% del capital, mientras que la señal "B" tiene una reducción máximadel 10% del capital. Es igual a .
4. La señal"A" tiene una reducción máxima de capitaldel 30% y la señal "B" tiene una reducción máxima de capitaldel 30%. Es igual
5. La señal"A" tiene un aumento del1000% del saldo, mientras que la señal "B" tieneun 1000%. Iguala
6. La señal "A" tiene100 días de negociación, la señal "B" tiene100. Es igual
7. La señal "A" tiene TP=100 SL=10 (10:1), la señal "B" tiene TP=100 SL=10 (10:1). igual
8.la hora de creación de la señal, por ejemplo. No puede ser al mismo tiempo. Pues bien, o bien se trata de un caso ideal, que no puede ser, o bien un vendedor creó dos señales idénticas. Una de las señales creadas anteriormente. Ese es más alto.
En la práctica es mucho más complicado, porque el vendedor puede cambiar su táctica durante la sesión de negociación, operar por martin durante medio año, operar por estrategia de tendencia durante medio año, y operar por estrategia conservadora a medio plazo durante otro medio año.
O, por ejemplo, el primer día ha arriesgado la mitad del depósito y se ha marcado una tasa de detracción del 50%, y al año siguiente la detracción no ha llegado ni al 10%.
Y en este caso se puede encontrar una solución:
1) Advertir al vendedor (aspecto informativo: una oferta o simplemente una referencia) que si cambia su estilo de negociación y se preocupa por la calificación, debe crear una nueva señal y operar con ella ya según las nuevas (sus) reglas.
Razón: posibilidad de engañar al suscriptor con operaciones de bajo rendimiento durante un largo período, y luego, sin previo aviso, abrir grandes lotes o simplemente cambiar las reglas de negociación: aumentar el SL y así sucesivamente. Y no importa si el vendedor lo advirtió o dejó el campo "noticias" en blanco. Hay una historia y funcionará para el vendedor, pero también puede funcionar negativamente para el abonado. Por lo tanto, si el vendedor la ha "liado" asumiendo un par de riesgos peligrosos y arriesgados, será mejor que recree la Señal y juegue a lo seguro hasta el final, en caso de que le importe la calificación.
2) Añadir más medias al cálculo. Mediana. Es decir, qué números aparecen con más frecuencia: así, si hubo una reducción del 50% una vez en un año, y una reducción del 10% el resto del tiempo, entonces el 50 simplemente se desecha y la mediana se convierte en 10. Entonces tenemos una cifra más que se añade al cálculo.
Es decir, habrá una reducción máxima y una reducción media, para las que se darán puntos de calificación.
En lo que respecta a los abonados, podemos ver cómo funciona el efecto multitud, utilizando un ejemplo vívido. Cuando un número te juega más y más con cada nuevo abonado, acelerando la adquisición de nuevos, creyendo erróneamente que los abonados han mirado y comparado todos los resultados. escuchado a su yo independiente interior y decidido lo que es importante para ellos: conservadurismo, moderación o agresividad.
Por lo tanto, sigo proponiendo que se consideren las siguientes opciones, de nuevo, más o menos nivelando el campo de juego para los futuros vendedores. No nos sentamos aquí por las estadísticas, sino por el dinero de los abonados, si no, ¿qué sentido tiene el seguimientopúblico de pago con capacidad de conexión? Cualquier vendedor quiere ingresos pasivos de los vendedores, es por eso que crean una señal, de lo contrario - "GRATIS" - dar de forma gratuita. Todo es razonable, todo es lógico aquí.
Aquí hay una alternativa, una aproximación (ver foto // Es photoshop, no he hackeado el sitio). El primero es de relleno.
Un smiley - hasta 100 abonados.
Dos sonrisas - de 100 a 1000.
Tres sonrisas - más de 1000.
El segundo es numérico.
Así, cuando un Suscriptor vea dos Señales con dos smilies o 100+, no sabrá quién tiene más, y se limitará a mirar los números que le interesan. Es decir, como muestra la práctica, de dos Señales, una con 101 abonados y otra con 999, el abonado elegirá con 999. Y así, el sitio promoverá y defenderá el comercio de mayor calidad. Es decir, en los topes para poner principalmente la estabilidad, la seguridad, la rentabilidad, la eficiencia. Y todos estos indicadores deberían tender a una proporción igual, sin holguras en el comercio, estancamientos, subidas y bajadas bruscas. No hay juego sucio.
Y el suscriptor decidirá por sí mismo lo que necesita: la "opinión del consejo editorial" (calificación) o las preferencias personales. Sin infringir los derechos en cuanto a la falta de abonados de otras señales prometedoras.
Así que todo es posible si se quiere. Por ejemplo, los competidores han eliminado por completo esa columna.
Es que... Hay que trabajar en ello y es un dolor de cabeza.
Yo también tenía un hilo sobre eso, al igual que este... también había sugerencias específicas.
Voy a citarlo (prestar atención a las imágenes, en particular a la columna de abonados)
Le pregunté al antepasado de todos los roedores qué hacer si se producía una llamada al margen. Sinceramente, dijo que informar de su + 3 meses para restaurar el depósito. Pero la descripción no dice nada al respecto.
Si no recuerdo mal, Market se anunció en 2012.
En 7 años -- Mechanic ha lanzado una docena de sus productos más populares, por así decirlo -- demuestra regularmente en sus señales cómo "viven" sus asesores -- en 7 años de experiencia comercial y de trading muy activa -- ninguno de sus productos, ni uno de sus clientes de productos -- ha demostrado que sus productos son capaces de operar de forma rentable.
Así que no le preguntes "qué hacer"... él no tiene y nunca tiene la respuesta.
Sus productos son una búsqueda.
El paso cualitativo fue crear un " sistema de gestión del dinero" en la señal que se discute, pero en realidad resultó ser una "ilusión".