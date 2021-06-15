¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 117
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Su estrategia de gestión del dinero se llama: "Gorynych la serpiente".
Va a terminar muerto de todos modos - sólo tienes que arrancar cabeza tras cabeza.
Y cuando otra cabeza es arrancada, Gorynych la Serpiente sonríe y dice: "Esa es sólo la primera cabeza, quedan tres más.
No bajará de 1,1270, esta vez sobrevivirá.
¿una apuesta de 1.000 euros?tus palabras son dichas. puedo transferir la cantidad a cualquier moderador ahora mismo
Qué tiene que ver el moderador con esto, haré que me transfieran el dinero directamente a Webmoney, aunque pierda, me quedo con el dinero, ¿vale?)
Te apuesto 1000 euros...Tus palabras están dichas. Puedo transferir la cantidad a cualquier moderador ahora mismo.
Vladimir, no actúes como un niño degenerado.
No puede bajar de 1,1270, sobrevivirá esta vez.
Mira el potencial.
Mira el potencial
Podría corregir fácilmente desde 1,1230 e incluso, como se ha escrito, desde 1,1270.
Puede ser, pero ¿dónde está el punto de apertura?
Vladimir, no actúes como un niño degenerado.
¿Eres un tonto?
¿Inflado?