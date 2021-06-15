¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 117

Su estrategia de gestión del dinero se llama: "Gorynych la serpiente".

Va a terminar muerto de todos modos - sólo tienes que arrancar cabeza tras cabeza.

Y cuando otra cabeza es arrancada, Gorynych la Serpiente sonríe y dice: "Esa es sólo la primera cabeza, quedan tres más.

 
Hay tres veces más largos que cortos en el erodol, creo que está condenado en posición larga
 
No bajará de 1,1270, esta vez sobrevivirá.
 
Aleksandr Borodavkin:
¿una apuesta de 1.000 euros?

tus palabras son dichas. puedo transferir la cantidad a cualquier moderador ahora mismo
 

Qué tiene que ver el moderador con esto, haré que me transfieran el dinero directamente a Webmoney, aunque pierda, me quedo con el dinero, ¿vale?)

Vladimir Gribachev:

Te apuesto 1000 euros...

Vladimir, no actúes como un niño degenerado.

 
Aleksandr Borodavkin:
Mira el potencial.


 
Vitaly Muzichenko:

Mira el potencial


Puede corregir fácilmente desde 1,1230 e incluso, como está escrito, desde 1,1270.
 
Boris Gulikov:
Puede ser, pero ¿dónde está el punto de apertura?

 
Aleksandr Borodavkin:

¿Eres un tonto?

 
Evgeny Belyaev:

¿Inflado?

No, esa es la respuesta de una persona razonable normal. En discusiones como esta, si se materializan, uno suele ser el provocador y el otro el tonto ;)
