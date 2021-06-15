¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 120
¿Alguien puede compartir cómo atraer en general? ¿Qué y dónde quiere anunciarse?
Esta es la única manera de atraer, todo lo demás es trivial y sin interés
Dios, ¡imagínate el dinero! Mil doscientos por treinta es igual a treinta y seis mil dólares. Multiplica por sesenta y dos millones ciento sesenta mil rublos. ¿Un mes? Es el resultado de toda una vida. Los ingresos pasivos son los mejores. Algo a lo que aspirar. Un sueño de último recurso después de suficientes ganancias activas.
Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no hay más abonados? Porque hay millones de comerciantes.
Pensamientos en voz alta
Probablemente no hay mucha gente que llegue a aprender MQL5 y a copiar operaciones...
¿apostar 1.000 euros?tus palabras son dichas. puedo transferir la cantidad a cualquier moderador ahora mismo
¿Quién ganó?))
El año pasado hubo una señal http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- también apareció de repente con una hermosa historia durante 3 años, el objetivo era recoger el dinero para una suscripción, vivió durante medio año y fue abandonado, creo que lo mismo aquí, simplemente no está claro cómo la gente dibuja una historia durante varios años. Se podría pensar que durante 3 años no sabía que hay un sitio mql5 donde se pueden vender señales, no me lo creo.
No lo creo, después de que la señal se ha congelado aquí, el comercio no es el mismo, no con esos hermosos indicadores que estaban en la historia, porque ahora el propósito del comercio no es ganar, pero sólo para vivir el mayor tiempo posible y recoger la mayor cantidad de dinero, estoy seguro de que no va a hacer más de 10% al mes, porque hay un riesgo de arruinar las estadísticas bellamente dibujado.
La cuestión es quién está engañando al broker (donde se abre la cuenta) o ?
¿Alguien puede compartir cómo comprometerse del todo? ¿Qué y dónde quiere anunciarse?
Si lo hicieran, ellos mismos pondrían una pancarta.
¿es realmente la tercera?
Sí, y el depósito ya ha sido rellenado de nuevo. Esto se llama "gestión estricta del dinero", en la terminología del proveedor...
Hubo un buen comentario sobre esto en las críticas: "No creo que esté bien perder la mitad de un beneficio de 7 meses en 2 semanas. Así que, por favor, no me hables de la gestión del dinero"
Es la misma persona. Ya he escrito.
Él es Mashkovtsev, ella es Mashkovtseva.
Si yo fuera los moderadores, le pondría un baneo permanente.
También hay una nueva cuenta en Flypaper.
Ambas cuentas están abiertas con brokers de izquierdas.
La historia está dibujada sin lugar a dudas.