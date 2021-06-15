¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 116
¿De qué hay que estar celoso en este caso? ¿Que el ISP ha filtrado 4 millones del dinero de otras personas en un mes? Y sin embargo, hizo su propio dinero. Esa no es una buena forma de ganar dinero. Esas ganancias siempre se vuelven en contra. Hay un dicho: "No puedes construir tu propia felicidad sobre las desgracias de los demás".
Y en relación con este caso, decir que la culpa es de los propios abonados no es correcto. El proveedor realmente hizo el ridículo a los abonados. Ella fue la primera en las señales introdujo la tesis: "El drenaje no es tan malo, rellenar su saldo, vamos a seguir.
En cuanto a mí, el grave inconveniente del servicio de señales es que el proveedor no se hace responsable de la pérdida de las cuentas de los abonados. Si lees las críticas las quejas de la gente no es que pierdan, sino que pierden y el proveedor está "en buena". De hecho y en realidad, no debería ser así.
El proveedor debe ser responsable de la filtración de las cuentas de los abonados, al menos como parte del dinero de la suscripción. Por ejemplo, si el saldo de la señal es negativo durante el periodo de suscripción, el dinero se devuelve al abonado. Estas sugerencias ya se han hecho.
Tenemos que ser objetivos sobre toda la situación:
1. Guarda el dinero en casa bajo la almohada. En 10 años, la inflación se comerá el 30-50% de los ahorros (considere las economías prósperas) y el dinero restante se convertirá en billetes, ya que los estados actualizan regularmente los billetes + el control/contabilidad de los ingresos de los ciudadanos. Bueno, los días de rafiks y kamazes han terminado.
2) Lleva tu dinero al banco. Lo más desagradable es un tipo negativo: tu fortuna en dinero empezará a reducirse, además de la inflación. El banco puede "reventar" con todo su dinero.
3- Coloque su dinero en un fondo regulado. Desde el 4% anual de forma conservadora y hasta el 10%, no se dará más, se pagará una comisión del 3-5% del dinero depositado al principio. Si la economía se hunde, te quedarás con tu paquete, si te roban el fondo algo irás a la cárcel.
4. Cuenta PAMM con fondos del operador - la responsabilidad del operador es proporcional a sus fondos, y el pago por los servicios del operador es el % de la ganancia (20-50%) - sin ganancia no hay pago.
5. Servicio de señal local. Cuesta entre 30 y 50 dólares, con buenas oportunidades de ganar entre el 5 y el 100% al mes con su depósito de un céntimo. Responsabilidad del proveedor en el importe de su fianza. Una gran cantidad de Signals Signatories excluye casi al 100% la colusión del trader/proveedor con un determinado VC (lo que es posible en el caso de PAMM).
La señal de la que hemos hablado ha aumentado los depósitos de los primeros suscriptores más de 10 veces - el afortunado que no es codicioso y ha logrado retirar 5-10 veces de beneficio. Tal vez, estos afortunados deberían llevarse sus ganancias a otro lugar, de lo contrario sería amoral porque alguien está perdido y ellos aún tienen dinero?
Suerte... ok sería la lotería: pasó un par de decenas de rublos en monedas, y esperar la suerte en 10 veces el costo de este billete, y tal vez 100 veces, o 1000 veces ... salvo que, a diferencia de la señal, el afortunado comprador de entradas no arriesga su depósito de unos cientos/mil dólares, que esconde bajo la almohada.
Lo que dices no tiene ningún sentido. ¿Quién te ha dicho que si un proveedor es una cloaca entonces es deshonesto, y mucho menos un delincuente?
Para su información, las divisas apalancadas están prohibidas en varios estados, junto con los casinos. Se trataba de casinos y yo respondí.
No sé por qué revuelves el huevo.
¿Qué tiene que ver con el hecho de que hayas volteado o no?
Ya he escrito aquí que el proveedor está utilizando deliberadamente una supuesta mm inteligente, que no es más que un truco para mostrar las enormes ganancias.
Tanto el Asesor Experto como los archivos de conjunto utilizados caen en picado, incluso con 10, 100 veces menos riesgo.
Y el proveedor de la señal no puede ser ajeno a ello.
Sapo es una chica que llega a muchos y empieza a empujar con las masas.
ZS. Gracias a Dios que empezaron a prohibir todo tipo de frikis en el foro
Sí, pero al fin y al cabo cualquier descripción de un producto/señal puede ser calificada como truco. Aquí hay gato encerrado, por definición.
No veo nada sorprendente que Signals Provider tenga como objetivo principal ganar dinero con las suscripciones. Está más claro que el agua: no hay nada malo en querer maximizar el beneficio propio. Este es el camino del forex, y esto es lo específico de esta industria.
No, en absoluto.
No veo ningún sentido en discutir contigo, de todas formas te quedarás con tu opinión.
Sólo diré que, efectivamente, no hay nada malo en que uno quiera maximizar sus beneficios. Pero alguien lo hace utilizando estrategias que muestran resultados estables en la historia durante años, y alguien utiliza el hecho de que la estrategia puede mostrar a veces el beneficio (puede ser de seis meses o un año en la historia), pero luego, inevitablemente, deja de funcionar, sobreestimando el lote, sabiendo que él descaradamente dice que la estrategia fallará una vez en dos o tres meses. Al fin y al cabo, en la historia básicamente pierde todos los meses.
¿Por quépretendes ser todo blanco y esponjoso de repente? Poner una señal es mucho más honesto que cagarse en un competidor ante un cliente en privado, o soplar una red de ciruelas en el mismo privado, no a través del mercado.
En realidad y de hecho, eres tú el que pretende ser todo blanco y esponjoso.
Tienes dos cuentas: ésta, no verificada, en la que insultas a los usuarios, insultas a la administración y te sales con la tuya por alguna razón. La segunda cuenta es la que has verificado, tienes tus productos allí y has actuado de forma muy razonable. Te han baneado recientemente, así que la cuenta no verificada fue baneada, pero la verificada no fue tocada. En realidad... doble cuenta con un usuario verificado... eso es una tontería del foro... todo lo que escriben últimamente es que una no fue verificada por duplicidad de cuentas, la otra sí.
Por cierto, no todo el mundo sabe de dónde viene la expresión "blanco y esponjoso": procede de un viejo chiste.
Preguntarle a un sapo por qué está todo asqueroso, verde de verrugas, baboso, en fin... brrr-r-rr... Y el sapo contestó con cierta tristeza -con voz humana, con un acento inconfundible-: "¡¡¡Baaaaazy, eh!!!". ¡¡¡En realidad soy blanco y esponjoso!!!
Ese chiste te viene como anillo al dedo.
Mira cómo te lanzas en mi dirección, diciendo que estaba vendiendo algo en un mensaje privado. Hace tiempo que decidí vender mi Expert Advisor. Encontré un comprador y acepté comprarlo. Pero en el último momento, decidí no asumir la responsabilidad y rechazar la venta, cuando el comprador ya tenía el dinero. Desde entonces, no vendo EAs y nunca aconsejo a nadie que lo haga. Si revisas mis declaraciones, he escrito muchas veces cómo me siento personalmente sobre la venta de EAs.
Y, por cierto, en aquella época no había mercado. Se escarba en el polvo de hace cien años -el polvo y la suciedad hacen que se formen ampollas y pus- pero se escarba y se escarba en el ayer, buscando algo para decir cosas desagradables a alguien. Es como la rana del chiste.
patético intento de desviar la atención y justificarse ))
Es de sentido común recordar a los charlatanes del foro y a los que no tienen escrúpulos, que no pueden salirse con la suya por el simple hecho de llevar años.
noticias de la misma señal del hámster, las palomitas se pueden freír allí mismo