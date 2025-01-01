CSugenoFuzzyRule

La deducción de lógica difusa del tipo Sugeno es uno de los dos tipos básicos de sistemas difusos. Los valores de la variable de salida se establecen como una combinación lineal de parámetros de entrada.

Descripción

La diferencia con respecto a la regla de Mamdani reside en que el valor de la variable de entrada se establece, no con un término difuso, sino con la función lineal de la entrada. La regla lógica difusa para el algoritmo Sugeno se puede describir con la siguiente expresión:

donde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;

Y – variable de salida;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;

b = (b1, b2, b3 ... bn) – coeficiente con un miembro libre en la función lineal para el valor de salida

W – peso de la regla.

Declaración

class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CSugenoFuzzyRule

Métodos de clase

Método de clase Descripción Conclusion Retorna y establece la conclusión de la regla difusa de Sugeno.