CSugenoFuzzyRule
La deducción de lógica difusa del tipo Sugeno es uno de los dos tipos básicos de sistemas difusos. Los valores de la variable de salida se establecen como una combinación lineal de parámetros de entrada.
Descripción
La diferencia con respecto a la regla de Mamdani reside en que el valor de la variable de entrada se establece, no con un término difuso, sino con la función lineal de la entrada. La regla lógica difusa para el algoritmo Sugeno se puede describir con la siguiente expresión:
donde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;
- Y – variable de salida;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) – coeficiente con un miembro libre en la función lineal para el valor de salida
- W – peso de la regla.
Declaración
|
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Encabezamiento
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Jerarquía de herencia
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
Métodos de clase
|
Método de clase
|
Descripción
|
Retorna y establece la conclusión de la regla difusa de Sugeno.
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition