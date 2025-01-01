DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaReglas de los sistemas difusosCGenericFuzzyRuleCreateCondition 

CreateCondition

Crea la condición para la regla difusa según los parámetros establecidos.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // variable difusa
   CFuzzyTerm*      term,     // término difuso
   )

Parámetros

var

 [in]  Variable difusa.

term

 [in]  Término difuso.

Valor devuelto

Estado de la regla difusa.

CreateCondition

Crea la condición para la regla difusa según los parámetros establecidos.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // variable difusa
   CFuzzyTerm*      term,     // término difuso
   bool             not,      // bandera que indica si hay que aplicar la negación a la condición
   )

Parámetros

var

 [in]  Variable difusa.

term

 [in]  Término difuso.

not

 [in]  bandera que indica si hay que aplicar la negación a la condición.

Valor devuelto

Estado de la regla difusa.

CreateCondition

Crea la condición para la regla difusa según los parámetros establecidos.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // variable difusa
   CFuzzyTerm*     term,     // término difuso
   bool            not,      // bandera que indica si hay que aplicar la negación a la condición
   HedgeType       hedge     // tipo de implicación de la condición
   )

Parámetros

var

 [in]  Variable difusa.

term

 [in]  Término difuso.

not

 [in]  bandera que indica si hay que aplicar la negación a la condición.

hedge

 [in]  Tipo de implicación de la condición.

Valor devuelto

Estado de la regla difusa.