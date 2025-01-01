- Conclusion
CreateCondition
Crea la condición para la regla difusa según los parámetros establecidos.
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parámetros
var
[in] Variable difusa.
term
[in] Término difuso.
Valor devuelto
Estado de la regla difusa.
CreateCondition
Crea la condición para la regla difusa según los parámetros establecidos.
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parámetros
var
[in] Variable difusa.
term
[in] Término difuso.
not
[in] bandera que indica si hay que aplicar la negación a la condición.
Valor devuelto
Estado de la regla difusa.
CreateCondition
Crea la condición para la regla difusa según los parámetros establecidos.
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parámetros
var
[in] Variable difusa.
term
[in] Término difuso.
not
[in] bandera que indica si hay que aplicar la negación a la condición.
hedge
[in] Tipo de implicación de la condición.
Valor devuelto
Estado de la regla difusa.