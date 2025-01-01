CSugenoFuzzyRule
Fuzzy-Inferenz nach Sugeno — eines der zwei grundlegenden Fuzzy-Systeme. Die Werte der Ausgabevariablen werden als eine lineare Kombination von Eingabevariablen gesetzt.
Beschreibung
Im Vergleich zum Mamdani System wird der Wert der Ausgabevariablen nicht durch einen Fuzzy-Term, sondern durch eine lineare Funktion von Eingabevariablen gesetzt. Eine Fuzzy-Regel für den Sugeno Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:
wobei:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;
- Y — Eingabevariable;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — Koeffizient bei einem freien Glied in der linearen Funktion für den Ausgabewert
- W — Gewicht der Regel.
Deklaration
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Vererbungshierarchie
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Liefert und setzt die Konklusion einer Fuzzy-Regel nach Sugeno.
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition