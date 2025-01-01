DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicFuzzy systems rulesCSugenoFuzzyRule 

CSugenoFuzzyRule

Fuzzy-Inferenz nach Sugeno — eines der zwei grundlegenden Fuzzy-Systeme. Die Werte der Ausgabevariablen werden als eine lineare Kombination von Eingabevariablen gesetzt.

Beschreibung

Im Vergleich zum Mamdani System wird der Wert der Ausgabevariablen nicht durch einen Fuzzy-Term, sondern durch eine lineare Funktion von Eingabevariablen gesetzt. Eine Fuzzy-Regel für den Sugeno Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

fuzzy_sugeno_rule

wobei:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;
  • Y — Eingabevariable;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — Koeffizient bei einem freien Glied in der linearen Funktion für den Ausgabewert
  • W — Gewicht der Regel.

Deklaration

   class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CSugenoFuzzyRule

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

Conclusion

Liefert und setzt die Konklusion einer Fuzzy-Regel nach Sugeno.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition