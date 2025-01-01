CSugenoFuzzyRule

Fuzzy-Inferenz nach Sugeno — eines der zwei grundlegenden Fuzzy-Systeme. Die Werte der Ausgabevariablen werden als eine lineare Kombination von Eingabevariablen gesetzt.

Beschreibung

Im Vergleich zum Mamdani System wird der Wert der Ausgabevariablen nicht durch einen Fuzzy-Term, sondern durch eine lineare Funktion von Eingabevariablen gesetzt. Eine Fuzzy-Regel für den Sugeno Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

wobei:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;

Y — Eingabevariable;

a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;

b = (b1, b2, b3 ... bn) — Koeffizient bei einem freien Glied in der linearen Funktion für den Ausgabewert

W — Gewicht der Regel.

Deklaration

class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CSugenoFuzzyRule

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung Conclusion Liefert und setzt die Konklusion einer Fuzzy-Regel nach Sugeno.