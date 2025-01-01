CSugenoFuzzyRule
A inferência difusa Sugeno faz parte de um dos dois principais tipos de sistemas difusos. O valor da variável de saída - nela - é definida como uma combinação linear de variáveis de entrada.
Descrição
Ao contrário da regra Mamdani, consiste no fato do valor da variável de saída não ser definido por um termo difuso, mas sim pela função linear a partir das entradas. A regra difusa para o algoritmo Sugeno pode ser descrita pela seguinte expressão:
Onde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;
- Y – variável de saída;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) – coeficiente para o valor de saída, ao ter um termo livre na função linear
- W – peso da regra.
Declaração
|
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Cabeçalho
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Hierarquia de herança
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
Métodos de classe
|
Método de classe
|
Descrição
|
Retorna e define a conclusão da regra difusa Sugeno.
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition