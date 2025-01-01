CSugenoFuzzyRule

A inferência difusa Sugeno faz parte de um dos dois principais tipos de sistemas difusos. O valor da variável de saída - nela - é definida como uma combinação linear de variáveis de entrada.

Descrição

Ao contrário da regra Mamdani, consiste no fato do valor da variável de saída não ser definido por um termo difuso, mas sim pela função linear a partir das entradas. A regra difusa para o algoritmo Sugeno pode ser descrita pela seguinte expressão:

Onde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;

Y – variável de saída;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;

b = (b1, b2, b3 ... bn) – coeficiente para o valor de saída, ao ter um termo livre na função linear

W – peso da regra.

Declaração

class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hierarquia de herança CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CSugenoFuzzyRule

Métodos de classe

Método de classe Descrição Conclusion Retorna e define a conclusão da regra difusa Sugeno.