CSugenoFuzzyRule

Inférence floue de type Sugeno – l'un des deux types de base des systèmes flous. Les valeurs des variables de sortie sont définies comme une combinaison linéaire des variables d'entrée.

Description

Contrairement à la règle de Mamdani, la valeur d'une variable d'entrée est définie par une fonction linéaire à partir des entrées plutôt que par un terme flou. La règle de logique floue pour l'algorithme de Sugeno peut être décrit de la façon suivante :

avec :

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;

Y – variable de sortie ;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;

b = (b1, b2, b3 ... bn) – ratio de terme libre dans la fonction linéaire pourune valeur de sortie

W – poids de la règle.

Déclaration

class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Titre

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CSugenoFuzzyRule

Méthodes de classe

Méthode de classe Description Conclusion Retourne et définit la conclusion de la règle floue de Sugeno