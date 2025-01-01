DocumentationSections
CSugenoFuzzyRule

Inférence floue de type Sugeno – l'un des deux types de base des systèmes flous. Les valeurs des variables de sortie sont définies comme une combinaison linéaire des variables d'entrée.

Description

Contrairement à la règle de Mamdani, la valeur d'une variable d'entrée est définie par une fonction linéaire à partir des entrées plutôt que par un terme flou. La règle de logique floue pour l'algorithme de Sugeno peut être décrit de la façon suivante :

fuzzy_sugeno_rule

avec :

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
  • Y – variable de sortie ;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) – ratio de terme libre dans la fonction linéaire pourune valeur de sortie
  • W – poids de la règle.

Déclaration

   class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Titre

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CSugenoFuzzyRule

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

Conclusion

Retourne et définit la conclusion de la règle floue de Sugeno

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition