CSugenoFuzzyRule
Inférence floue de type Sugeno – l'un des deux types de base des systèmes flous. Les valeurs des variables de sortie sont définies comme une combinaison linéaire des variables d'entrée.
Description
Contrairement à la règle de Mamdani, la valeur d'une variable d'entrée est définie par une fonction linéaire à partir des entrées plutôt que par un terme flou. La règle de logique floue pour l'algorithme de Sugeno peut être décrit de la façon suivante :
avec :
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
- Y – variable de sortie ;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) – ratio de terme libre dans la fonction linéaire pourune valeur de sortie
- W – poids de la règle.
Déclaration
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Titre
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Hiérarchie d'héritage
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
Méthodes de classe
Méthode de classe
Description
Retourne et définit la conclusion de la règle floue de Sugeno
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition