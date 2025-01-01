DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaReglas de los sistemas difusos 

Reglas de los sistemas difusos

Se llama sistema difuso (sistema de deducción de lógica difusa) a la obtención de una conclusión en forma de conjunto difuso que corresponde a los valores actuales de las entradas usando un conjunto de reglas difusas y operaciones difusas.

Las reglas difusas definen la relación mutua entre las entradas y salidas del objeto investigado. El número de reglas en el sistema no está limitado. El formato generalizado de reglas difusas es el siguiente:

Si se da la condición (envío) de la regla, entonces existe conclusión conforme a la regla.

La condición de la regla caracteriza el estado actual del objeto. La conclusión de la regla caracteriza la forma en que la condición influye en el objeto.  

Clase de normas para los sistemas difusos

Descripción

CMamdaniFuzzyRule

Clase para la implementación de la regla de lógica difusa para el algoritmo Mamdani

CSugenoFuzzyRule

Clase para la implementación de la regla de lógica difusa para el algoritmo Sugeno

CSingleCondition

La clase define la condición difusa expresada por la pareja "Variable difusa – Término difuso".

CConditions

La clase define el conjunto de condiciones difusas relacionadas con el operador.  

CGenericFuzzyRule

Clase básica para implementar ambos tipos de reglas difusas.