Reglas de los sistemas difusos

Se llama sistema difuso (sistema de deducción de lógica difusa) a la obtención de una conclusión en forma de conjunto difuso que corresponde a los valores actuales de las entradas usando un conjunto de reglas difusas y operaciones difusas.

Las reglas difusas definen la relación mutua entre las entradas y salidas del objeto investigado. El número de reglas en el sistema no está limitado. El formato generalizado de reglas difusas es el siguiente:

Si se da la condición (envío) de la regla, entonces existe conclusión conforme a la regla.

La condición de la regla caracteriza el estado actual del objeto. La conclusión de la regla caracteriza la forma en que la condición influye en el objeto.