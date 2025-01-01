Reglas de los sistemas difusos
Se llama sistema difuso (sistema de deducción de lógica difusa) a la obtención de una conclusión en forma de conjunto difuso que corresponde a los valores actuales de las entradas usando un conjunto de reglas difusas y operaciones difusas.
Las reglas difusas definen la relación mutua entre las entradas y salidas del objeto investigado. El número de reglas en el sistema no está limitado. El formato generalizado de reglas difusas es el siguiente:
Si se da la condición (envío) de la regla, entonces existe conclusión conforme a la regla.
La condición de la regla caracteriza el estado actual del objeto. La conclusión de la regla caracteriza la forma en que la condición influye en el objeto.
|
Clase de normas para los sistemas difusos
|
Descripción
|
Clase para la implementación de la regla de lógica difusa para el algoritmo Mamdani
|
Clase para la implementación de la regla de lógica difusa para el algoritmo Sugeno
|
La clase define la condición difusa expresada por la pareja "Variable difusa – Término difuso".
|
La clase define el conjunto de condiciones difusas relacionadas con el operador.
|
Clase básica para implementar ambos tipos de reglas difusas.