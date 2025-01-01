文档部分
CSugenoFuzzyRule

Sugeno-类型模糊推理 ― 模糊系统两种基本类型中的一种。输出变量值设置为输入变量的线性组合。

描述

与Mamdani规则不同，输入变量值是通过来自条目的线性函数来设置而不是通过模糊词语。Sugeno算法的模糊逻辑规则可以描述如下：

fuzzy_sugeno_rule

这里：

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) ― 输入变量的向量；
  • Y ― 输出变量；
  • a = (a1, a2, a3 ... an) ― 输入变量值的向量；
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) ― 输出值线性函数的自由词比率
  • W ― 规则权值。

声明

   class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

主题

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

继承体系

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CSugenoFuzzyRule

类方法

类方法  

描述

Conclusion

获取和设置Sugeno模糊规则的结论

方法继承自类 CObject

方法继承自类 CGenericFuzzyRule

