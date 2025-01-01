CSugenoFuzzyRule

ファジーシステムの2つの基本型のうちの1つである菅野ファジー推論 。出力変数値は、入力変数の線形結合として設定されます。

説明

マムダニルールとは異なり、入力変数値は、ファジー用語ではなくエントリからの一次関数によって設定されます。菅野アルゴリズムのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。

ここで

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル

Y — 出力変数

a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル

b = (b1, b2, b3 ... bn) — free term ratio in the linear function for an output value

W — ルールの重み

宣言

class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

タイトル

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

継承階層 CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CSugenoFuzzyRule

クラスメソッド

クラスメソッド 説明 Conclusion 菅野ファジールールの結論を取得します。