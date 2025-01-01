MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムルールCSugenoFuzzyRule
CSugenoFuzzyRule
ファジーシステムの2つの基本型のうちの1つである菅野ファジー推論 。出力変数値は、入力変数の線形結合として設定されます。
説明
マムダニルールとは異なり、入力変数値は、ファジー用語ではなくエントリからの一次関数によって設定されます。菅野アルゴリズムのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。
ここで
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル
- Y — 出力変数
- a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — free term ratio in the linear function for an output value
- W — ルールの重み
宣言
|
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
タイトル
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
継承階層
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
クラスメソッド
|
クラスメソッド
|
説明
|
菅野ファジールールの結論を取得します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition