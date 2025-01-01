ドキュメントセクション
CSugenoFuzzyRule

ファジーシステムの2つの基本型のうちの1つである菅野ファジー推論 。出力変数値は、入力変数の線形結合として設定されます。

説明

マムダニルールとは異なり、入力変数値は、ファジー用語ではなくエントリからの一次関数によって設定されます。菅野アルゴリズムのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。

fuzzy_sugeno_rule

ここで

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル
  • Y — 出力変数
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — free term ratio in the linear function for an output value
  • W — ルールの重み

宣言

  class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

タイトル

  #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

継承階層

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CSugenoFuzzyRule

クラスメソッド

Conclusion

菅野ファジールールの結論を取得します。

