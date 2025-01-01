CSugenoFuzzyRule
Inferenza fuzzy di tipo Sugeno — uno dei due tipi fondamentali di sistemi fuzzy. i valori delle variabili di output sono impostati come combinazione lineare di variabili di input.
Descrizione
A differenza della regola Mamdani, un valore variabile di input è impostato da una funzione lineare da voci anziché da un termine fuzzy. La regola logica Fuzzy per l'algoritmo Sugeno può essere descritta come segue:
dove:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
- Y — variabile output;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore di valori variabili input;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — rapporto termine libero nella funzione lineare per un valore di output
- W — peso della regola.
Dichiarazione
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Titolo
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
I metodi della classe
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene ed imposta la conclusione della regola fuzzy Sugeno
|
