DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyFuzzy systems rulesCSugenoFuzzyRule 

CSugenoFuzzyRule

Inferenza fuzzy di tipo Sugeno — uno dei due tipi fondamentali di sistemi fuzzy. i valori delle variabili di output sono impostati come combinazione lineare di variabili di input.

Descrizione

A differenza della regola Mamdani, un valore variabile di input è impostato da una funzione lineare da voci anziché da un termine fuzzy. La regola logica Fuzzy per l'algoritmo Sugeno può essere descritta come segue:

fuzzy_sugeno_rule

dove:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
  • Y — variabile output;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore di valori variabili input;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — rapporto termine libero nella funzione lineare per un valore di output
  • W — peso della regola.

Dichiarazione

   class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CSugenoFuzzyRule

I metodi della classe

I metodi della classe  

Descrizione

Conclusion

Ottiene ed imposta la conclusione della regola fuzzy Sugeno

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition