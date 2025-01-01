CSugenoFuzzyRule
Sugeno sistemi bulanık mantıksal çıkarımın iki temel tipinden biridir. Çıktı değişkeninin değerleri girdi değişkenlerinin bir doğrusal kombinasyonu şeklinde ayarlanır.
Açıklama
Mamdani kuralının aksine, girdi değişkeninin değeri bir bulanık terimle değil, bir doğrusal fonksiyonla belirlenir. Sugeno algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:
burada:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;
- Y — çıktı değişkeni;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — çıktı değeri için doğrusal fonksiyonun serbest teriminin oranı
- W — kural ağırlığı.
Bildirim
|
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Başlık
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
Sınıf yöntemleri
