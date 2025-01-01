CSugenoFuzzyRule

Sugeno sistemi bulanık mantıksal çıkarımın iki temel tipinden biridir. Çıktı değişkeninin değerleri girdi değişkenlerinin bir doğrusal kombinasyonu şeklinde ayarlanır.

Açıklama

Mamdani kuralının aksine, girdi değişkeninin değeri bir bulanık terimle değil, bir doğrusal fonksiyonla belirlenir. Sugeno algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:

burada:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;

Y — çıktı değişkeni;

a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;

b = (b1, b2, b3 ... bn) — çıktı değeri için doğrusal fonksiyonun serbest teriminin oranı

W — kural ağırlığı.

Bildirim

class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Başlık

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CSugenoFuzzyRule

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama Conclusion Bulanık Sugeno kuralının sonucunu alır/ayarlar