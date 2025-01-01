DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkBulanık sistem kurallarıCSugenoFuzzyRule 

CSugenoFuzzyRule

Sugeno sistemi bulanık mantıksal çıkarımın iki temel tipinden biridir. Çıktı değişkeninin değerleri girdi değişkenlerinin bir doğrusal kombinasyonu şeklinde ayarlanır.

Açıklama

Mamdani kuralının aksine, girdi değişkeninin değeri bir bulanık terimle değil, bir doğrusal fonksiyonla belirlenir. Sugeno algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:

fuzzy_sugeno_rule

burada:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;
  • Y — çıktı değişkeni;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — çıktı değeri için doğrusal fonksiyonun serbest teriminin oranı
  • W — kural ağırlığı.

Bildirim

   class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Başlık

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CSugenoFuzzyRule

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

Conclusion

Bulanık Sugeno kuralının sonucunu alır/ayarlar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition