CSugenoFuzzyRule
Нечеткий логический вывод Сугено — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются как линейная комбинация входных переменных.
Описание
Отличие от правила Мамдани заключается в том, что значение выходной переменной задается не нечетким термом, а линейной функцией от входных переменных. Нечеткое логическое правило для алгоритма Сугено можно описать следующим выражением:
где:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
- Y — выходная переменная;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — коэффициент при свободном члене в линейной функции для выходного значения
- W — вес правила.
Декларация
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Иерархия наследования
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает и устанавливает заключение нечёткого правила Сугено.
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition