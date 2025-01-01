CSugenoFuzzyRule

Нечеткий логический вывод Сугено — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются как линейная комбинация входных переменных.

Описание

Отличие от правила Мамдани заключается в том, что значение выходной переменной задается не нечетким термом, а линейной функцией от входных переменных. Нечеткое логическое правило для алгоритма Сугено можно описать следующим выражением:

где:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;

Y — выходная переменная;

a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;

b = (b1, b2, b3 ... bn) — коэффициент при свободном члене в линейной функции для выходного значения

W — вес правила.

Декларация

class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Заголовок

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Иерархия наследования CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CSugenoFuzzyRule

Методы класса

Метод класса Описание Conclusion Возвращает и устанавливает заключение нечёткого правила Сугено.