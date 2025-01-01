ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаПравила для нечетких системCSugenoFuzzyRule 

CSugenoFuzzyRule

Нечеткий логический вывод Сугено — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются как линейная комбинация входных переменных.

Описание

Отличие от правила Мамдани заключается в том, что значение выходной переменной задается не нечетким термом, а линейной функцией от входных переменных. Нечеткое логическое правило для алгоритма Сугено можно описать следующим выражением:

fuzzy_sugeno_rule

где:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
  • Y — выходная переменная;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;
  • b = (b1, b2, b3 ... bn) — коэффициент при свободном члене в линейной функции для выходного значения
  • W — вес правила.

Декларация

   class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CSugenoFuzzyRule

Методы класса

Метод класса  

Описание

Conclusion

Возвращает и устанавливает заключение нечёткого правила Сугено.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition