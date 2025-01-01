Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaReglas de los sistemas difusosCGenericFuzzyRule ConclusionConditionCreateCondition CGenericFuzzyRule Clase básica para ambos tipos de reglas difusas. Declaración class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule Encabezamiento #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh> Jerarquía de herencia CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule Descendientes directos CMamdaniFuzzyRule, CSugenoFuzzyRule Métodos de clase Método de clase Descripción Conclusion Retorna y establece la conclusión de la regla difusa. Condition Retorna y establece la condición (conjunto de condiciones) 'if' para la regla difusa CreateCondition Crea la condición para la regla difusa según los parámetros establecidos Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare Op Conclusion