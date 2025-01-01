DocumentaciónSecciones
CGenericFuzzyRule

Clase básica para ambos tipos de reglas difusas.

Declaración

   class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

Descendientes directos

CMamdaniFuzzyRule, CSugenoFuzzyRule

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

Conclusion

Retorna y establece la conclusión de la regla difusa.

Condition

Retorna y establece la condición (conjunto de condiciones) 'if' para la regla difusa

CreateCondition

Crea la condición para la regla difusa según los parámetros establecidos

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
