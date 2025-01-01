DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaReglas de los sistemas difusosCMamdaniFuzzyRuleWeight 

Weight (Метод Get)

Retorna el peso de la regla difusa de Mamdani.  

double  Weight()

Valor devuelto

Peso de la regla difusa de Mamdani.

Weight (Método Set)

Establece el peso de la regla difusa de Mamdani.

void  Weight(
   const double  value      // peso de la regla difusa de Mamdani  
   )

Parámetros

value

[in]  Peso de la regla difusa de Mamdani.