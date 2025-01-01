Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaReglas de los sistemas difusosCMamdaniFuzzyRuleWeight ConclusionWeight Weight (Метод Get) Retorna el peso de la regla difusa de Mamdani. double Weight() Valor devuelto Peso de la regla difusa de Mamdani. Weight (Método Set) Establece el peso de la regla difusa de Mamdani. void Weight( const double value // peso de la regla difusa de Mamdani ) Parámetros value [in] Peso de la regla difusa de Mamdani. Conclusion CSugenoFuzzyRule