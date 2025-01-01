CSugenoFuzzyRule

스게노(Sugeno) 유형의 퍼지 추론 — 퍼지 시스템의 두 가지 기본 유형 중 하나입니다. 출력 변수 값은 입력 변수의 선형 조합으로 설정됩니다.

설명

Mamdani 규칙과 달리, 입력 변수 값은 퍼지 항에 의해서가 아니라 입력 매개변수로부터의 선형 삼수에 의해 설정됩니다. 스게노 알고리즘의 퍼지 논리 규칙은 다음과 같이 설명될 수 있습니다:

위치:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 입력 변수의 벡터;

Y — 출력 변수;

a = (a1, a2, a3 ... an) — 입력 변수 값의 벡터;

b = (b1, b2, b3 ... bn) — 출력 값에 대한 선형 함수의 자유 항 비율

W — 규칙 가중치.

선언

class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

제목

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

상속 계층 CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CSugenoFuzzyRule

클래스 메서드

클래스 메서드 설명 Conclusion 스게노 퍼지 규칙 결론을 가져오고 설정하기