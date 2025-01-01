MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムルールCSugenoFuzzyRule
스게노(Sugeno) 유형의 퍼지 추론 — 퍼지 시스템의 두 가지 기본 유형 중 하나입니다. 출력 변수 값은 입력 변수의 선형 조합으로 설정됩니다.
설명
Mamdani 규칙과 달리, 입력 변수 값은 퍼지 항에 의해서가 아니라 입력 매개변수로부터의 선형 삼수에 의해 설정됩니다. 스게노 알고리즘의 퍼지 논리 규칙은 다음과 같이 설명될 수 있습니다:
위치:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 입력 변수의 벡터;
- Y — 출력 변수;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — 입력 변수 값의 벡터;
- b = (b1, b2, b3 ... bn) — 출력 값에 대한 선형 함수의 자유 항 비율
- W — 규칙 가중치.
선언
|
class CSugenoFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
제목
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
상속 계층
IParsableRule
CSugenoFuzzyRule
클래스 메서드
클래스 메서드
설명
스게노 퍼지 규칙 결론을 가져오고 설정하기
클래스 CObject에서 상속된 메서드
CGenericFuzzyRule 클래스에서 상속된 메서드
