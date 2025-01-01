CMamdaniFuzzyRule

La deducción de lógica difusa del tipo Mamdani es uno de los dos tipos básicos de sistemas difusos. Los valores de la variable de salida en el mismo se indican con términos difusos.

Descripción

La regla lógica difusa para el algoritmo Mamdani se puede describir con la siguiente expresión:

donde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;

Y – variable de salida;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;

d – valor de la variable de salida;

W – peso de la regla.

Declaración

class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CMamdaniFuzzyRule

Métodos de clase

Método de clase Descripción Conclusion Retorna y establece la conclusión de la regla difusa de Mamdani. Weight Retorna y establece el peso de la regla difusa de Mamdani.