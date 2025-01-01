CMamdaniFuzzyRule
La deducción de lógica difusa del tipo Mamdani es uno de los dos tipos básicos de sistemas difusos. Los valores de la variable de salida en el mismo se indican con términos difusos.
Descripción
La regla lógica difusa para el algoritmo Mamdani se puede describir con la siguiente expresión:
donde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;
- Y – variable de salida;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;
- d – valor de la variable de salida;
- W – peso de la regla.
Declaración
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Encabezamiento
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Jerarquía de herencia
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
Métodos de clase
Método de clase
Descripción
Retorna y establece la conclusión de la regla difusa de Mamdani.
Retorna y establece el peso de la regla difusa de Mamdani.
Métodos heredados de la clase CObject
Métodos heredados de la clase CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition