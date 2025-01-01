DocumentaciónSecciones
La deducción de lógica difusa del tipo Mamdani es uno de los dos tipos básicos de sistemas difusos. Los valores de la variable de salida en el mismo se indican con términos difusos.

Descripción

La regla lógica difusa para el algoritmo Mamdani se puede describir con la siguiente expresión:

fuzzy_mamdani_rule

donde:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de salida;
  • Y – variable de salida;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada;
  • d – valor de la variable de salida;
  • W – peso de la regla.

Declaración

   class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

Conclusion

Retorna y establece la conclusión de la regla difusa de Mamdani.

Weight

Retorna y establece el peso de la regla difusa de Mamdani.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition