CMamdaniFuzzyRule

A inferência difusa Mamdani faz parte de um dos dois principais tipos de sistemas difusos. No sistema Mamdani, os valores da variável de saída são definidos por termos difusos.

Descrição

A regra difusa para o algoritmo Mamdani pode ser descrita pela seguinte expressão:

Onde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;

Y – variável de saída;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;

d – valor da variável de saída;

W – peso da regra.

Declaração

class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hierarquia de herança CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CMamdaniFuzzyRule

Métodos de classe

Método de classe Descrição Conclusion Retorna e define a conclusão da regra difusa Mamdani. Weight Retorna e define o peso da regra difusa Mamdani.