CMamdaniFuzzyRule
A inferência difusa Mamdani faz parte de um dos dois principais tipos de sistemas difusos. No sistema Mamdani, os valores da variável de saída são definidos por termos difusos.
Descrição
A regra difusa para o algoritmo Mamdani pode ser descrita pela seguinte expressão:
Onde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;
- Y – variável de saída;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;
- d – valor da variável de saída;
- W – peso da regra.
Declaração
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Cabeçalho
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Hierarquia de herança
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
Métodos de classe
Método de classe
Descrição
Retorna e define a conclusão da regra difusa Mamdani.
Retorna e define o peso da regra difusa Mamdani.
Métodos herdados da classe CObject
Métodos herdados da classe CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition