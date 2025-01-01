DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaRegras para sistemas difusosCMamdaniFuzzyRule 

CMamdaniFuzzyRule

A inferência difusa Mamdani faz parte de um dos dois principais tipos de sistemas difusos. No sistema Mamdani, os valores da variável de saída são definidos por termos difusos.

Descrição

A regra difusa para o algoritmo Mamdani pode ser descrita pela seguinte expressão:

fuzzy_mamdani_rule

Onde:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;
  • Y – variável de saída;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada;
  • d – valor da variável de saída;
  • W – peso da regra.

Declaração

   class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

Conclusion

Retorna e define a conclusão da regra difusa Mamdani.

Weight

Retorna e define o peso da regra difusa Mamdani.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition