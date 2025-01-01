DocumentazioneSezioni
Inferenza fuzzy di tipo-Mamdani — uno dei due tipi fondamentali di sistemi fuzzy. I valori delle variabili di output sono impostati utilizzando termini fuzzy.

Descrizione

La regola logica Fuzzy per l'algoritmo Mamdani può essere descritta come segue:

fuzzy_mamdani_rule

dove:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
  • Y — variabile output;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore di valori variabili input;
  • d — valore variabile output;
  • W — peso della regola.

Dichiarazione

   class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

I metodi della classe

Descrizione

Conclusion

Ottiene ed imposta la conclusione della regola fuzzy Mamdani

Weight

Ottiene e imposta il peso della regola fuzzy Mamdani

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition