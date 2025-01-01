CMamdaniFuzzyRule
Inferenza fuzzy di tipo-Mamdani — uno dei due tipi fondamentali di sistemi fuzzy. I valori delle variabili di output sono impostati utilizzando termini fuzzy.
Descrizione
La regola logica Fuzzy per l'algoritmo Mamdani può essere descritta come segue:
dove:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
- Y — variabile output;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore di valori variabili input;
- d — valore variabile output;
- W — peso della regola.
Dichiarazione
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Titolo
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
I metodi della classe
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene ed imposta la conclusione della regola fuzzy Mamdani
Ottiene e imposta il peso della regola fuzzy Mamdani
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition