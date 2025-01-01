文档部分
CMamdaniFuzzyRule

Mamdani-类型模糊推理 ― 模糊系统两种基本类型中的一种。输出变量值使用模糊词语设置。

描述

Mamdani算法的模糊逻辑规则可以描述如下：

fuzzy_mamdani_rule

这里：

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) ― 输入变量的向量；
  • Y ― 输出变量；
  • a = (a1, a2, a3 ... an) ― 输入变量值的向量；
  • d ― 输出变量值；
  • W ― 规则权值。

声明

   class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

主题

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

继承体系

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

类方法

类方法  

描述

Conclusion

获取和设置Mamdani模糊规则的结论

Weight

获取和设置Mamdani模糊规则的权值

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition