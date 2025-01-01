MQL5参考标准程序库数学模糊逻辑Fuzzy systems rulesCMamdaniFuzzyRule
CMamdaniFuzzyRule
Mamdani-类型模糊推理 ― 模糊系统两种基本类型中的一种。输出变量值使用模糊词语设置。
描述
Mamdani算法的模糊逻辑规则可以描述如下：
这里：
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) ― 输入变量的向量；
- Y ― 输出变量；
- a = (a1, a2, a3 ... an) ― 输入变量值的向量；
- d ― 输出变量值；
- W ― 规则权值。
声明
|
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
主题
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
继承体系
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
类方法
|
类方法
|
描述
|
获取和设置Mamdani模糊规则的结论
|
获取和设置Mamdani模糊规则的权值
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition