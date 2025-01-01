DokümantasyonBölümler
CMamdaniFuzzyRule

Mamdani sistemi bulanık mantıksal çıkarımın iki temel tipinden biridir. Çıktı değişkenlerinin değerleri bulanık terimlerle ayarlanır.

Açıklama

Mamdani algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:

fuzzy_mamdani_rule

burada:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;
  • Y — çıktı değişkeni;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;
  • d — çıktı değişkeninin değeri;
  • W — kural ağırlığı.

Bildirim

   class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Başlık

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

Conclusion

Bulanık Mamdani kuralının sonucunu alır/ayarlar

Weight

Bulanık Mamdani kuralının ağırlığını alır/ayarlar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition