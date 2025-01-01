CMamdaniFuzzyRule
Mamdani sistemi bulanık mantıksal çıkarımın iki temel tipinden biridir. Çıktı değişkenlerinin değerleri bulanık terimlerle ayarlanır.
Açıklama
Mamdani algoritmasının bulanık mantık kuralı şu şekilde tanımlanır:
burada:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenleri vektörü;
- Y — çıktı değişkeni;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkeni değerlerinin vektörü;
- d — çıktı değişkeninin değeri;
- W — kural ağırlığı.
Bildirim
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Başlık
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
Sınıf yöntemleri
Sınıf yöntemi
Açıklama
Bulanık Mamdani kuralının sonucunu alır/ayarlar
Bulanık Mamdani kuralının ağırlığını alır/ayarlar
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition