CMamdaniFuzzyRule

Inférence floue de type Mamdani – l'un des deux types de base des systèmes flous. Les valeurs des variables de sortie sont définies en utilisant des termes flous.

Description

La règle de logique floue pour l'algorithme de Mamdani peut être décrit de la façon suivante :

avec :

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;

Y – variable de sortie ;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;

d – valeur de la variable de sortie ;

W – poids de la règle.

Déclaration

class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Titre

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CMamdaniFuzzyRule

Méthodes de classe

Méthode de classe Description Conclusion Retourne et définit la conclusion de la règle floue de Mamdani Weight Retourne et défini le poids de la règle floue de Mamdani