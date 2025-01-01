CMamdaniFuzzyRule
Inférence floue de type Mamdani – l'un des deux types de base des systèmes flous. Les valeurs des variables de sortie sont définies en utilisant des termes flous.
Description
La règle de logique floue pour l'algorithme de Mamdani peut être décrit de la façon suivante :
avec :
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
- Y – variable de sortie ;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;
- d – valeur de la variable de sortie ;
- W – poids de la règle.
Déclaration
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Titre
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Hiérarchie d'héritage
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
Méthodes de classe
Méthode de classe
Description
Retourne et définit la conclusion de la règle floue de Mamdani
Retourne et défini le poids de la règle floue de Mamdani
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition