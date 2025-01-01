DocumentationSections
CMamdaniFuzzyRule

Inférence floue de type Mamdani – l'un des deux types de base des systèmes flous. Les valeurs des variables de sortie sont définies en utilisant des termes flous.

Description

La règle de logique floue pour l'algorithme de Mamdani peut être décrit de la façon suivante :

fuzzy_mamdani_rule

avec :

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
  • Y – variable de sortie ;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée ;
  • d – valeur de la variable de sortie ;
  • W – poids de la règle.

Déclaration

   class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Titre

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

Conclusion

Retourne et définit la conclusion de la règle floue de Mamdani

Weight

Retourne et défini le poids de la règle floue de Mamdani

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition