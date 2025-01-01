CMamdaniFuzzyRule
Нечеткий логический вывод Мамдани — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются нечеткими термами.
Описание
Нечеткое логическое правило для алгоритма Мамдани можно описать следующим выражением:
где:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
- Y — выходная переменная;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;
- d — значение выходной переменной;
- W — вес правила.
Декларация
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Иерархия наследования
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает и устанавливает заключение нечёткого правила Мамдани.
Возвращает и устанавливает вес нечёткого правила Мамдани.
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition