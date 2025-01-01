ДокументацияРазделы
CMamdaniFuzzyRule

Нечеткий логический вывод Мамдани — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются нечеткими термами.

Описание

Нечеткое логическое правило для алгоритма Мамдани можно описать следующим выражением:

fuzzy_mamdani_rule

где:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
  • Y — выходная переменная;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;
  • d — значение выходной переменной;
  • W — вес правила.

Декларация

   class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

Методы класса

Метод класса  

Описание

Conclusion

Возвращает и устанавливает заключение нечёткого правила Мамдани.

Weight

Возвращает и устанавливает вес нечёткого правила Мамдани.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition