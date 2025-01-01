CMamdaniFuzzyRule

Нечеткий логический вывод Мамдани — один из двух основных типов нечетких систем. Значения выходной переменной в нем задаются нечеткими термами.

Описание

Нечеткое логическое правило для алгоритма Мамдани можно описать следующим выражением:

где:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;

Y — выходная переменная;

a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных;

d — значение выходной переменной;

W — вес правила.

Декларация

class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Заголовок

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Иерархия наследования CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CMamdaniFuzzyRule

Методы класса

Метод класса Описание Conclusion Возвращает и устанавливает заключение нечёткого правила Мамдани. Weight Возвращает и устанавливает вес нечёткого правила Мамдани.