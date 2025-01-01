DokumentationKategorien
Fuzzy-Inferenz nach Mamdani — eines der zwei grundlegenden Fuzzy-Systeme. Werte der Ausgabevariablen werden durch Fuzzy-Terme gesetzt.

Beschreibung

Eine unscharfe logische Regel für den Mamdani-Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

fuzzy_mamdani_rule

wobei:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;
  • Y — Eingabevariable;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;
  • d — Wert der Ausgabevariablen;
  • W — Gewicht der Regel.

Deklaration

   class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

Conclusion

Liefert und setzt die Inferenz einer unscharfen Regel nach Mamdani.

Weight

Liefert und setzt das Gewicht einer unscharfen Regel nach Mamdani.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CGenericFuzzyRule

Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition