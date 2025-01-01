CMamdaniFuzzyRule

Fuzzy-Inferenz nach Mamdani — eines der zwei grundlegenden Fuzzy-Systeme. Werte der Ausgabevariablen werden durch Fuzzy-Terme gesetzt.

Beschreibung

Eine unscharfe logische Regel für den Mamdani-Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

wobei:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;

Y — Eingabevariable;

a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;

d — Wert der Ausgabevariablen;

W — Gewicht der Regel.

Deklaration

class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CMamdaniFuzzyRule

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung Conclusion Liefert und setzt die Inferenz einer unscharfen Regel nach Mamdani. Weight Liefert und setzt das Gewicht einer unscharfen Regel nach Mamdani.