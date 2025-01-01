CMamdaniFuzzyRule
Fuzzy-Inferenz nach Mamdani — eines der zwei grundlegenden Fuzzy-Systeme. Werte der Ausgabevariablen werden durch Fuzzy-Terme gesetzt.
Beschreibung
Eine unscharfe logische Regel für den Mamdani-Algorithmus kann mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:
wobei:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vector von Eingabevariablen;
- Y — Eingabevariable;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — Vector von Eingabevariablen;
- d — Wert der Ausgabevariablen;
- W — Gewicht der Regel.
Deklaration
|
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
Überschrift
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Vererbungshierarchie
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
Methoden der Klasse
|
Methode der Klasse
|
Beschreibung
|
Liefert und setzt die Inferenz einer unscharfen Regel nach Mamdani.
|
Liefert und setzt das Gewicht einer unscharfen Regel nach Mamdani.
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition