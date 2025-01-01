ドキュメントセクション
CMamdaniFuzzyRule

ファジーシステムの2つの基本型のうちの1つであるマムダニファジー推論。出力変数値は、ファジー用語を使用して設定されます。

説明

Mamdaniアルゴリズムのためのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。

fuzzy_mamdani_rule

ここで

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル
  • Y — 出力変数
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル
  • d — 出力変数値
  • W — ルールの重み

宣言

  class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

タイトル

  #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

継承階層

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

              CMamdaniFuzzyRule

クラスメソッド

Conclusion

マムダニファジールールの結論を取得及び設定します。

Weight

マムダニファジールールの重みを取得及び設定します。

