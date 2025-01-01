CMamdaniFuzzyRule

ファジーシステムの2つの基本型のうちの1つであるマムダニファジー推論。出力変数値は、ファジー用語を使用して設定されます。

説明

Mamdaniアルゴリズムのためのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。

ここで

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル

Y — 出力変数

a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル

d — 出力変数値

W — ルールの重み

宣言

class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule

タイトル

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

継承階層 CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule CMamdaniFuzzyRule

クラスメソッド

クラスメソッド 説明 Conclusion マムダニファジールールの結論を取得及び設定します。 Weight マムダニファジールールの重みを取得及び設定します。