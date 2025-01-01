MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムルールCMamdaniFuzzyRule
CMamdaniFuzzyRule
ファジーシステムの2つの基本型のうちの1つであるマムダニファジー推論。出力変数値は、ファジー用語を使用して設定されます。
説明
Mamdaniアルゴリズムのためのファジー論理ルールは、以下のように記述することができます。
ここで
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 入力変数のベクトル
- Y — 出力変数
- a = (a1, a2, a3 ... an) — 入力変数値のベクトル
- d — 出力変数値
- W — ルールの重み
宣言
|
class CMamdaniFuzzyRule : public CGenericFuzzyRule
タイトル
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
継承階層
IParsableRule
CMamdaniFuzzyRule
クラスメソッド
|
クラスメソッド
|
説明
|
マムダニファジールールの結論を取得及び設定します。
|
マムダニファジールールの重みを取得及び設定します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CGenericFuzzyRule
Condition, Condition, CreateCondition, CreateCondition, CreateCondition