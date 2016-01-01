CP_ShapedMembershipFunction
Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de pi avec les paramètres А, B, С et D.
Description
La fonction d'appartenance pi a la forme d'un trapèze curviligne. La fonction est utilisée pour définir des fonctions d'appartenance asymétriques ayant une transition en douceur d'une analyse pessimiste vers une analyse optimiste du nombre flou.
Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.
Déclaration
|
class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CP_ShapedMembershipFunction
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Retourne et définit le paramètre de début de l'ensemble flou.
|
Retourne et définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.
|
Retourne et définit le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.
|
Retourne et définit le paramètre de fin de l'ensemble flou.
|
Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.
|
//+------------------------------------------------------------------+