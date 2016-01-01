DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCP_ShapedMembershipFunction 

CP_ShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de pi avec les paramètres А, B, С et D.  

Description

La fonction d'appartenance pi a la forme d'un trapèze curviligne. La fonction est utilisée pour définir des fonctions d'appartenance asymétriques ayant une transition en douceur d'une analyse pessimiste vers une analyse optimiste du nombre flou.  

fuzzy_p_function

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

   class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      IMembershipFunction

          CP_ShapedMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

A

Retourne et définit le paramètre de début de l'ensemble flou.

B

Retourne et définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou.

C

Retourne et définit le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou.

D

Retourne et définit le paramètre de fin de l'ensemble flou.

GetValue

Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   P_ShapedMembershipFunction.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Crée les fonctions membres
CP_ShapedMembershipFunction func1(0,0.5,3,9);
CP_ShapedMembershipFunction func2(0,4,5.5,9);
CP_ShapedMembershipFunction func3(0,6,7,9);
//--- Crée les wrappers des fonctions membres
double P_ShapedMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double P_ShapedMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double P_ShapedMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de lancement du script                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- crée le graphique
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"P_ShapedMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"P_ShapedMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("P_ShapedMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- crée une courbe
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 0.5, 3, 9]");
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 4, 5.5, 9]");
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 6, 7, 9]");
//--- définit les propriétés de l'axe X
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- définit les propriétés de l'axe Y
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- dessin
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
A