CP_ShapedMembershipFunction

Classe d'implémentation d'une fonction d'appartenance en forme de pi avec les paramètres А, B, С et D.

Description

La fonction d'appartenance pi a la forme d'un trapèze curviligne. La fonction est utilisée pour définir des fonctions d'appartenance asymétriques ayant une transition en douceur d'une analyse pessimiste vers une analyse optimiste du nombre flou.

Un extrait de code dessinant un graphique est affiché plus bas.

Déclaration

class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Titre

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject IMembershipFunction CP_ShapedMembershipFunction

Méthodes de classe

Méthode de classe Description A Retourne et définit le paramètre de début de l'ensemble flou. B Retourne et définit le premier paramètre du coeur de l'ensemble flou. C Retourne et définit le deuxième paramètre du coeur de l'ensemble flou. D Retourne et définit le paramètre de fin de l'ensemble flou. GetValue Calcule la valeur de la fonction d'appartenance d'un argument donné.

Méthodes héritées de la classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Exemple