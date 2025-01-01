DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 Biblioteca estándar Matemáticas Lógica difusa Funciones de pertenencia CP_ShapedMembershipFunction 

C (Método Get)

Retorna el segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso.

double  C()

Valor devuelto

Segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso.

C (Método Set)

Establece el segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso.

void  C(
   const double  c      // valor del segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso 
   )

Parámetros

c

[in]  Segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso.

