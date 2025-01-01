Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCP_ShapedMembershipFunctionC ABCDGetValue C (Método Get) Retorna el segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso. double C() Valor devuelto Segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso. C (Método Set) Establece el segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso. void C( const double c // valor del segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso ) Parámetros c [in] Segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso. B D