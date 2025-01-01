Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCP_ShapedMembershipFunctionA ABCDGetValue A (Método Get) Retorna el comienzo de un conjunto difuso. double A() Valor devuelto Parámetro de comienzo de un conjunto difuso. A (Método Set) Establece el parámetro del comienzo de un conjunto difuso. void A( const double a // parámetro del comienzo de un conjunto difuso ) Parámetros a [in] Parámetro del comienzo de un conjunto difuso. CP_ShapedMembershipFunction B