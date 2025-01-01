Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCS_ShapedMembershipFunctionA ABGetValue A (Método Get) Retorna el parámetro del comienzo del intervalo de incremento. double A() Valor devuelto Parámetro del comienzo del intervalo de incremento. A (Método Set) Establece el parámetro del comienzo del intervalo de incremento. void A( const double a // parámetro del comienzo del intervalo de incremento ) Parámetros a [in] Parámetro del comienzo del intervalo de incremento. CS_ShapedMembershipFunction B