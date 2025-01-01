DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCS_ShapedMembershipFunctionA 

A (Método Get)

Retorna el parámetro del comienzo del intervalo de incremento.

double  A()

Valor devuelto

Parámetro del comienzo del intervalo de incremento.

A (Método Set)

Establece el parámetro del comienzo del intervalo de incremento.

void  A(
   const double  a      // parámetro del comienzo del intervalo de incremento 
   )

Parámetros

a

[in] Parámetro del comienzo del intervalo de incremento.

